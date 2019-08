Sconto domotica Philips Hue per Homekit, Alexa Google fino al 45% e ulteriore sconto del 30% sul meno costoso

Se dovete potenziare la vostra Smart Home con HomeKit di Apple, Amazon di Alexa e Assistente Google o altri hub domotici come Homey ecco la promozione che fa per voi: per poche ore salvo esaurimento scorte comprate diversi accessori a marchio Philips Hue in sconto fino 45% e, se ne acquistate più di due, ottenete un ulteriore ribasso del 30% sul pezzo meno costoso in carrello (che può essere identico all’altro ordinato.



Questa promozione viene applicata solo agli articoli idonei che trovate elencati di seguito e che vengono acquistati all’interno di un unico ordine. Perciò basta acquistarne almeno due per veder applicato lo sconto al momento del pagamento, nella sezione che riepiloga l’ordine che si intende portare a termine.

Quelli che trovate in promozione sono kit, lampadine, lampade, faretti, telecomandi, sensori di movimento, strisce LED, sistemi di controllo, luci spot e diversi altri prodotti a marchio Philips Hue che si integrano perfettamente all’interno di un sistema Smart già presente in casa o che possono permettere di crearne uno nuovo fin da subito.

Di seguito la lista dei diciassette prodotti aderenti a questa offerta che, lo ricordiamo, è limitata sia nel tempo che nelle scorte: quindi nel caso foste interessati almeno a due dei prodotti in elenco, è bene concludere l’acquisto il prima possibile.

Philips Hue White Ambiance Felicity Lampada da Tavolo con Lampadina Inclusa [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 110,82 euro Click qui per approfondire

Philips Lighting Hue White Ambiance Milliskin Faretto da Incasso, Lampadina LED Inclusa GU10, 5.5 W Equivalenti a 25 W, Quadrato, Bianco [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 42,88 euro Click qui per approfondire

Philips Lighting Hue White Ambiance Milliskin Faretto da Incasso, con Telecomando Dimmer Switch, Lampadina LED Inclusa GU10, 5.5 W Equivalenti a 25 W, Quadrato, Bianco [Classe di efficienza energetica A+ In offerta a 46,23 euro sconto 23% Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Buckram Faretto LED Singolo, Lampadina Inclusa, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 54,95 euro Click qui per approfondire

Philips Lighting Hue White And Color Ambiance Lampadine LED, Attacco E14, 6.5 W, Bianco, 2 Unità [Classe di efficienza energetica A+] [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 98,08 euro Click qui per approfondire

Philips Hue White and Color Ambiance Lampadina LED, E27, 9.5 W, 2 Pezzi [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 90,94 euro sconto 9% Click qui per approfondire

Philips Lighting Hue Lampadine LED E27, 9 W, Luce Calda, Bianco, 2 Pezzi (compatibile con Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant) [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 29,99 euro Click qui per approfondire

Philips Hue Tap Telecomando Wireless per il Controllo del Sistema Hue, Bianco – In offerta a 59,99 euro Click qui per approfondire

Philips Lighting Hue Sensore di Movimento per Accensione e Spegnimento Lampadine, Batterie Incluse, Bianco, 5.5 x 5.5 x 5.5 cm In offerta a 34,99 euro sconto 13% Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance – Lampadina E14 LED, Dimmerabile, Tutte le sfumature del bianco, Controllabile tramite app, Compatibile con Amazon Alexa, 1 Pezzo [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 24,99 euro sconto 28% Click qui per approfondire

Philips Lighting Hue White And Color Ambiance Lampadina, Singola, E14, 6.5 W, Bianco, S [Classe di efficienza energetica A+] [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 35,32 euro sconto 41% Click qui per approfondire

Philips Lighting Hue White Ambiance Milliskin Faretto da Incasso, con Telecomando Dimmer Switch, Lampadina LED Inclusa GU10, 5.5 W Equivalenti a 25 W, Quadrato, Alluminio [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 59,99 euro Click qui per approfondire

Philips Lighting Hue Go, White & Color Ambiance, Lampada Portatile, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 74 euro sconto 7% Click qui per approfondire

Philips Hue Lightstrip, Striscia LED, White and Color, 2 m, estendibile fino a 10 metri [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 59,99 euro sconto 25% Click qui per approfondire

Philips Hue Bridge 2.0 Controllo del Sistema, senza Fili, Bianco In offerta a 46 euro sconto 23% Click qui per approfondire

Philips Lighting Extension Runner Single Spotlight Ext. Hue White Ambiance Faretto LED Spot GU10, 5.5 W, Bianco, 11 x 9 x 10.9 cm [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 65 euro Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance – Lampadina E14 LED, Dimmerabile, Tutte le sfumature del bianco, Controllabile tramite app, Compatibile con Amazon Alexa, 2 Pezzi [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 33 euro sconto 45% Click qui per approfondire

Se invece la promozione non vi stuzzica ma magari avete bisogno di un solo prodotto della serie Philips Hue, di seguito trovate elencati otto prodotti che al momento portano uno sconto compreso tra il 19% e il 45% (alcuni di questi hanno anche l’ulteriore sconto come le lampadine E14) con e senza promozione, offrendovi così ad ogni modo un notevole risparmio rispetto al normale prezzo di listino.

Philips Lighting Hue White Ambiance Milliskin Faretto da Incasso, con Telecomando Dimmer Switch, Lampadina LED Inclusa GU10, 5.5 W Equivalenti a 25 W, Quadrato, Bianco [Classe di efficienza energetica A+ In offerta a 46,23 euro sconto 23% Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance – Lampadina E14 LED, Dimmerabile, Tutte le sfumature del bianco, Controllabile tramite app, Compatibile con Amazon Alexa, 1 Pezzo [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 24,99 euro sconto 28% Click qui per approfondire

Philips Lighting Hue White And Color Ambiance Lampadina, Singola, E14, 6.5 W, Bianco, S [Classe di efficienza energetica A+] [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 35,32 euro sconto 41% Click qui per approfondire

Philips Hue Lightstrip, Striscia LED, White and Color, 2 m, estendibile fino a 10 metri [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 59,99 euro sconto 25% Click qui per approfondire

Philips Hue Bridge 2.0 Controllo del Sistema, senza Fili, Bianco In offerta a 46 euro sconto 23% Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance – Lampadina E14 LED, Dimmerabile, Tutte le sfumature del bianco, Controllabile tramite app, Compatibile con Amazon Alexa, 2 Pezzi [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 33 euro sconto 45% Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Kit con 1 Lampadina LED E27 e Telecomando Dimmer Switch [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 38,79 euro sconto 22% Click qui per approfondire