SEGA, terzo aggiornamento di Sonic Dream Team su Apple Arcade

Pubblicità

SEGA ha rilasciato il terzo aggiornamento dei contenuti di Sonic Dream Team, platformer d’azione in 3D di Sonic the Hedgehog, disponibile in esclusiva per Apple Arcade.

L’ultimo aggiornamento (del precedente abbiamo riferito qui) include un secondo set di livelli per la Zona Sweet Dreams, una missione speciale “Solo per esperti”, nuovi obiettivi e tracce musicali da ascoltare sul jukebox.

Gli sviluppatori fanno sapere che sono stati aggiunti dei nuovi livelli alla Zona Sweet Dreams; queste fasi presentano nuove caratteristiche dei livelli e nuove versioni delle missioni, tra cui la missione “non toccare il suolo”.

È presente “un livello superiore solo per esperti”: i giocatori che raccoglieranno le Sfere e le Lune oniriche potranno partecipare a Bittersweet Way, “l’esperienza più impegnativa di sempre”.

Oltre ai livelli e alle missioni aggiunte, i giocatori potranno raggiungere nuovi obiettivi e scalare le classifiche con Bittersweet Way. Il giocatore potrà scoprire le note musicali per sbloccare la colonna sonora del gioco e ascoltare il tema di Sonic Dream Team nel Jukebox.

Sonic Dream Team è disponibile esclusivamente su Apple Arcade per iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 6,99 euro al mese e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina