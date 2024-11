Sconti e offerte Geekmall per il Single’s Day, dalle e-bike alle pulizie smart

Pubblicità Il single day porta sconti davvero importanti su numerosissime periferiche smart. In questo articolo vi proponiamo quattro prodotti innovativi che renderanno la vostra quotidianità più comoda, efficiente e sostenibile. Dalla mobilità elettrica alla pulizia avanzata, ecco le soluzioni pensate per soddisfare ogni esigenza, senza svuotare il portafoglio. Halo Knight H03 La Halo Knight H03 è l’e-bike ideale per gli amanti dell’avventura e delle alte prestazioni. Si tratta di una bici con un potente motore da 1000W, in grado di raggiungere i 50 km/h e affrontare pendenze fino a 40°, rendendo facile la percorrenza su qualsiasi tipo di terreno. La batteria da 48V 19.2Ah assicura un’autonomia di 80-90 km in modalità boost, ideale per lunghe escursioni o spostamenti quotidiani. La batteria rimovibile si ricarica facilmente, mentre i freni idraulici anteriori e posteriori garantiscono una sicurezza ottimale anche nelle discese ripide. Dotata di doppio ammortizzatore e di pneumatici larghi da 27.5*3.0 pollici, la Halo Knight H03 assicura stabilità e comfort su ogni percorso. Non manca anche un pratico display LCD he permette di monitorare in tempo reale i dati di guida. Solitamente ha un listino di 1199 euro, ma con il codice sconto wRtgd5k4 la si pagherà 1149 euro, direttamente a questo indirizzo. Proscenic P13 Proscenic P13 porta la pulizia domestica a un nuovo livello con una potenza di aspirazione di 35Kpa e setole a forma di V, che rimuovono con facilità polvere e capelli senza il rischio di nodi. Grazie al LED a luce verde sarà possibile individuare le particelle più sottili per una pulizia sempre più profonda. Il design con touchscreen a LED rende l’uso intuitivo, con indicazioni chiare su batteria e potenza durante l’utilizzo. Proscenic P13 è completo di tre spazzole intercambiabili, ideali per la pulizia di pavimenti, fessure e superfici delicate. Il sistema di filtraggio a 5 stadi cattura il 99,99% della polvere, mentre la batteria removibile da 2500mAh offre un’autonomia di 45 minuti per pulire tutta la casa in una sola carica. Solitamente ha un listino di 139 euro, ma con il codice sconto GPSNKP13 la si pagherà 119 euro, direttamente a questo indirizzo. Narwal Freo X Plus Il modello di ingresso è il Narwal Freo X Plus, un aspirapolvere robot con una potenza di aspirazione pari a 7.800 Pa, sufficiente per riuscire a raccogliere il 99% della polvere che normalmente si deposita sul pavimento. Dispone di spazzole costruite con una tecnologia tale da impedire la formazione di grovigli, dimostrandosi quindi particolarmente efficace non solo in quelle case in cui in famiglia sono presenti uno o più membri coi capelli lunghi, ma anche in quelle dove gironzolano animali domestici, così da riuscire a tenere il pavimento costantemente privo di peli senza sforzo. Questo modello si controlla anche tramite app o direttamente coi comandi vocali ed è inoltre dotato di panno che esercita una pressione verso il basso, offrendo così un efficace passaggio di un panno umido per ottenere una pulizia ancora più precisa e profonda. Si orienta all’interno delle stanze attraverso un sistema che sfrutta tre raggi laserin modo da aggirare ed evitare gli ostacoli, e offre una buonissima autonomia, con 210 minuti di utilizzo continuato dichiarati dal produttore. Solitamente ha un listino di 299 €, ma attualmente si trova in offerta a 249 euro direttamente su questa pagina. FOSSiBOT F2400 Questa invece è un’ottima opzione per chi cerca un’alimentatore portatile con una capacità di 2048Wh e una potenza di 2400 W. Offre ricariche ultra rapide in 1,5 ore e diverse modalità di utilizzo. Con 16 porte di uscita, tra cui prese AC, USB e DC, è altamente versatile, capace di gestire una varietà di dispositivi. Una caratteristica distintiva del F2400 è la sua tecnologia inverter bidirezionale, che consente di regolare la potenza in ingresso, aumentando così la sicurezza e la durata della batteria. Anche se non ha la stessa capacità di espansione degli altri modelli, è una soluzione pratica e facile da trasportare, ideale per chi necessita di un’alimentazione temporanea e rapida. FOSSiBOT F2400 costa solitamente 799 euro, ma inserendo il codice vtkRKKvL si può comprare in sconto a 749 €. Codici sconto per tutti Al di là delle superiori offerte, il single day di Geekmall regala codici sconto per tutti gli articoli, a partire da una spesa di 100 euro. Di seguito i coupon da spendere su qualsiasi accessorio su questa pagina. Su acquisti da 500 €, lo sconto è di 30 € con il codice 30DBLVN500

Su acquisti da 300 €, lo sconto è di 20 € con il codice 20DBLVN300

Su acquisti da 100 €, lo sconto è di 10 € con il codice 10DBLVN100

