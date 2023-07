Sconti imperdibili sui potenti incisori laser Longer RAY5 e Longer Laser B1

Se siete alla ricerca di un incisore laser di alta qualità per i vostri progetti di taglio e incisione, non cercare oltre. Longer, un marchio leader nel settore delle macchine per incisione laser, offre una selezione di prodotti ad alte prestazioni con prezzi promozionali che non potrete certamente lasciarvi sfuggire. In questo articolo, vi presentiamo le caratteristiche dei modelli più popolari di Longer, tra cui il Longer RAY5 e il Longer Laser B1.

Il primo incisore in sconto è Longer RAY5, che ha un prezzo promozionale di 359.99 contro i 529.99 dollari del listino originale. Longer RAY5 è un incisore laser che offre una potenza di uscita di 10-12W, garantendo una capacità di taglio eccezionale. Può tagliare fino a 20 mm di legno o 30 mm di acrilico senza problemi. Con un punto di messa a fuoco laser ultrafine di 0,06 x 0,06 mm, potrete ottenere dettagli precisi per le incisioni.

Il generoso spazio di lavoro di 400 mm x 400 mm offre la libertà di lavorare su progetti di diverse dimensioni. Inoltre, il RAY5 è dotato di uno schermo touch da 3,5 pollici integrato che supporta il lavoro offline, consentendo di utilizzare l’incisore senza la necessità di un computer. Potrete incidere su oltre 1000 materiali, tra cui legno, metallo, acrilico, vetro e pelle. Inoltre, è possibile aggiornare il modulo dell’incisore laser a 20W per prestazioni ancora migliori.

Longer RAY5 20W (Promo a $659.99, Prezzo originale $999.99) è un incisore laser ancora più potente. Con una capacità di taglio eccezionale, questo modello può tagliare senza problemi il legno di pino fino a 15 mm di spessore e l’acrilico fino a 8 mm in un solo passaggio.

Può tagliare anche il legno fino a 25 mm e l’acrilico fino a 35 mm. Sorprendentemente, può anche tagliare l’acciaio inossidabile di 0,05 mm di spessore. Il punto di messa a fuoco ultrafine di 0,08 x 0,1 mm consente di realizzare incisioni multicolore sulle superfici metalliche. Questo modello dispone inoltre di interruttori di limite sugli assi X/Y e di 5 misure di sicurezza. Lo schermo touchscreen da 3,5 pollici supporta connessioni WiFi, APP, USB e schede TF, offrendo molteplici opzioni per il tuo lavoro creativo.

Altro modello in sconto è Longer Laser B1 30W (Promo a $999.99, Prezzo originale: $1,399.99). Per chi cerca prestazioni eccezionali, il Longer Laser B1 30W è un’opzione che non delude. Con una potenza di uscita di 33-36W questo incisore laser offre un raggio laser altamente concentrato che aumenta le capacità di taglio fino al 20%. Può tagliare agevolmente legno di tiglio fino a 25 mm e acrilico fino a 50 mm.

La sua ampia area di incisione di 450 mm x 440 mm è ideale per pannelli di dimensioni A3. La velocità di incisione massima di 36.000 mm/min consente di completare i progetti in tempi rapidi. Questo modello è dotato di un chipset a 32 bit e di un sistema intelligente di assistenza controllato automaticamente da LightBurn. Inoltre, dispone di 8 misure di sicurezza per garantire un’esperienza di incisione sicura e affidabile.

Ultimo modello in offerta è Longer Laser B1 20W (Promo a $799.99, Prezzo originale: $1,099.99). Il Longer Laser B1 20W offre una potenza di uscita di 22-24W con una testina laser a 4 core. Questo incisore laser è in grado di tagliare legno di tiglio fino a 25 mm e acrilico fino a 35 mm mediante passaggi multipli. L’area di incisione di 450 mm x 440 mm è particolarmente adatta per i pannelli di dimensioni A3.

La velocità di incisione massima di 30.000 mm/min consente di lavorare in modo efficiente su una varietà di progetti. Con il chipset a 32 bit e il sistema intelligente di assistenza controllato automaticamente da LightBurn, si otterranno prestazioni affidabili e sicure. Questo modello è dotato di 8 importanti protezioni di sicurezza e di una struttura robusta per garantire un’esperienza di incisione stabile.

In conclusione, i prodotti Longer RAY5 e Longer Laser B1 offrono potenza, precisione e affidabilità per i progetti di taglio e incisione. Con le loro caratteristiche avanzate e i prezzi promozionali incredibili, queste macchine laser sono un’opportunità da non perdere per gli appassionati di incisione e i professionisti creativi.