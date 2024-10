Sconti Prime, la tastiera ergonomica Logitech Ergo Wireless Split K860 a solo 85,49€

Pubblicità Uno dei problemi che sorgono nel corso delle lunghe sessioni di scrittura è nel fastidio e nel dolore che affliggono per errori di postura o scarsa ergonomia delle periferiche. Con la tastiera Logitech Ergo Wireless Split K860, oggi in sconto per le offerte Prime d’autunno a 85,40€, questi problemi i riducono LaLogitech Ergo Wireless Split K860 è una tastiera ergonomica avanzata che offre una esperienza di digitazione naturale per lavorare in modo più produttivo. Offrendo un maggiore supporto per il polso e necessitando di un minore coinvolgimento muscolare, Ergo K860 assicura una postura di digitazione più rilassata per consentire agli utenti di lavorare comodamente. Il poggiapolsi curvo con imbottitura a cuscino posiziona gli avambracci appena sopra la tastiera, offrendo il 54% di supporto in più per il polso e riducendone la flessione del 25%. La tastiera consente di mantenere i polsi in una postura naturale, sia da seduti che in piedi. La tastiera ERGO K860 è certificata da United States Ergonomics ed è stata testata e valutata per 10 milioni di battute. Con la tastiera curva Logitech è possibile digitare con naturalezza grazie al sistema di tasti Perfect Stroke di Logitech, progettato per garantire comfort, precisione e fluidità.

Grazie all’installazione guidata online che include anche suggerimenti per rendere più ergonomica la propria postazione di lavoro, Ergo K860 è facile e veloce da configurare sia su Mac che PC: funziona anche con iPad, Android, Chrome OS e Linux. La nuova tastiera può essere collegata tramite Bluetooth Low Energy oppure tramite il dongle USB incluso nella confezione. Abbinando la tastiera Ergo K860 ai mouse abilitati per Logitech Flow, come ad esempio il Mouse Ergonomico Avanzato MX Vertical di Logitech, è possibile spostare file e cartelle da un computer all’altro e digitare su più dispositivi quando si utilizza il software Logitech Options. Il controllo di più computer con un’unica tastiera e un unico mouse può migliorare il proprio lavoro, evitando lo sforzo causato da movimenti fisici non necessari. Il prezzo consigliato è di 139,99 euro ma oggi grazie alla festa degli sconti Prime la pagate solo 85,49€.

Offerte Speciali Sconti Prime, i Beats Studio plus al minimo storico, solo 129,99€ Su Amazon vanno in sconto al minimo storico, gli auricolari Beats Studio +. Sono i perfetti concorrenti, più ergonomici e con soppressione del rumore, degli Airpods 3 e costano oggi solo 129,99€, il prezzo più basso che hanno mai avuto

