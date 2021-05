Solo 23,20€ la lampada Xiaomi che salva la vista quando usate PC o Mac

Che siate incollati al PC durante le ore notturne per lavoro o divertimento non fa differenza. Gli occhi si affaticano, e rischiare la salute non è mai una buona idea. Ecco la lampada Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar; si appende al monitor e vi fornirà la luce ideale per non affaticare gli occhi. E’ in offerta fino al 9 giugno a 23,20 euro.

La lampada appartenente all’universo Xiaomi Mijia si appende al monitor, in modo da non occupare assolutamente spazio sulla scrivania, fornendo al tempo stesso una illuminazione ottimale, che non arriva diretta sugli occhi, e che illumina soltanto il monitor.

Questo grazie al design di proiezione in avanti asimmetrico, che crea un fascio di luce che non abbaglia direttamente l’utente e che non crea nessun riflesso sul monitor. La lampada raggiunge un indice di resa cromatica pari a 95, che ripristina i dettagli di colore e non affatica in alcun modo la vista.

Viene fornita con un telecomando wireless, che può essere posizionato accanto a mouse e tastiera e che fungerà da centro di controllo per l’illuminazione. Attraverso tocchi e rotazioni si potrà gestire l’intensità del fascio luminoso.

La lampada ha un’interfaccia USB-C, così da poter essere collegata facilmente al monitor, e accendersi di conseguenza. Ottimizzata per l’utilizzo notturno, e per non abbagliare l’utente, offre luci calde o più morbide, a seconda dell’orario di lavoro in cui si sta davanti al monitor, potendo raggiungere una temperatura di colore compresa tra 2700 e 6500K.

La lampada è leggera, pesa appena 60 grammi, e ha dimensioni di 2,30 x 2,30 x 44,80 cm, potendo adattarsi sia a monitor curvi, che piatti. Ovviamente la potete usare anche per altri scopi, potete ad esempio installarla sulla testata di un letto.

Normalmente costa 42,99 euro ma se inserite il codice LAMPM nel carrello ottenete il 46% di sconto, pagandola 23,20 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.