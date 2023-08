Iliad estende le candidature degli studenti a iliadship

Iliad annuncia la proroga al 30 settembre 2023 di iliadship, il progetto volto a sostenere la formazione di studenti universitari per abilitare lo sviluppo delle competenze nelle giovani generazioni.

La decisione dell’operatore arriva a seguito di numerose richieste pervenute da tutta Italia. Gli studenti che in questi giorni hanno richiesto informazioni e manifestato interesse a partecipare, potranno avere più tempo per completare l’iscrizione ed accedere alla prima classe di iliadship.

iliad e il suo Advisory Board selezioneranno 10 studenti tra neolaureati triennali che si iscrivono a corsi di laurea magistrale e iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

La classe sarà formata da giovani universitari che intendono proseguire gli studi nelle materie S.T.E.M., in Scienze sociali e in Arts & Literature. Ciascuno degli studenti selezionati potrà beneficiare di:

Una borsa di studio di 15.000 euro

Un tutor, scelto fra i dipendenti dell’azienda

Un mentore, scelto fra i componenti dell’Advisory Board

Un percorso di formazione con dei workshop comuni

Un’esperienza formativa di gruppo sul tema “le connessioni del futuro e il futuro delle connessioni”

Un tirocinio extra-curriculare

Scopo del progetto sarà anche quello di creare una community attraverso la costituzione di un network di studenti che ogni anno si riunisce per aggiornare le proprie competenze e scambiarsi esperienze.

iliadship

Per i prossimi 10 anni iliad mette a disposizione ogni anno 10 borse di studio del valore di 15 mila euro ciascuna per neolaureati triennali e per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea magistrale a ciclo unico che intendano proseguire i propri studi.

Ad ogni studente sarà affiancato un tutor iliad ed un mentore dell’Advisory Board: al termine della borsa di studio gli studenti potranno accedere ad un tirocinio formativo. L’obiettivo è promuovere gli studi nelle materie S.T.E.M, Scienze sociali e Arts & Literature per abilitare lo sviluppo di nuove competenze nelle giovani generazioni.

“La iliadship è un vero percorso innovativo e si pone l’importante obiettivo di contribuire a creare un futuro più inclusivo a partire dalla formazione delle giovani generazioni – ha dichiarato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad – Con questo importante investimento, iliad prosegue nella sua mission di connettere persone e territori in modo sostenibile, promuovendo lo sviluppo di competenze in grado di abilitare la crescita del Paese, garantendo offerte eque e trasparenti e investendo nelle migliori tecnologie”.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e per presentare la propria candidatura entro il 30 settembre 2023 si rimanda alla pagina dedicata del sito iliad.

Tutti gli articoli iliad su Macitynet

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

Qui invece un articolo su come e dove effettuare la ricarica iliad. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per verficare la copertura prima di abbonarsi. A gennaio 2022 iliad è entrata nella connettività fissa lanciando la sua prima offerta 100% fibra: qui tutti i dettagli, come e funzione e prezzi.

A luglio iliad ha introdotto i pacchetti dati per viaggiare in Europa e Svizzera.