Musk contro Zuckerberg, la data dello scontro la decide il dottore

L’incontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg sul ring ottagonale per le arti marziali miste potrebbe svolgersi stato 26 agosto con trasmissione in diretta su Twitter, anzi X come si chiama adesso.

Ma anche se emerge una data papabile per quello che potrebbe diventare il primo scontro fisico ufficiale tra CEO della Silicon Valley, nulla è deciso ancora.

Questo perché la data è stata inizialmente proposta da Zuckerberg quando Musk ha lanciato la sfida, ma da allora il CEO di Tesla non ha mai confermato. E, aggiunge Zuckerberg con una frecciata, non sta trattenendo il fiato per la risposta di Musk, lasciando sottintendere il sospetto che non arriverà mai. In ogni caso il CEO di Meta informa tutti che lui è già pronto oggi per lo scontro sul ring.

Non è una sorpresa visto che ormai da anni è noto che Zuckerberg è un gran sportivo: pratica jiu-jitsu, si allena con tecniche da Navy SEAL e con i suoi 39 anni è più giovane di Musk che ne ha 51.

Forse per rassicurare i suoi fan sul proprio stato di salute e forma fisica, Elon Musk ha postato un video in diretta alle due del mattino in cui solleva pesi durante una riunione di lavoro nella sede di Twitter – X. Al contrario di Zuckerberg, in passato il nome di Elon Musk non è mai stato associato alla parola sport.

Elon showed the weights he's brought into work at X HQ, in the 2am livestream on Friday.pic.twitter.com/GUxftZDh6K — X News Daily (@xDaily) August 6, 2023

Mentre Musk ha recuperato pesi e attrezzi di allenamento in ufficio, Zuckerberg ha fatto costruire un ring ottagonale nel giardino di casa senza prima avvertire la moglie Priscilla Chan. Un errore fatale tanto per miliardari quanto per uomini qualunque, come mostra il divertente scambio di messaggi Whatsapp tra il CEO di Meta e la moglie, che lo rimprovera per il prato curato da anni sacrificato sull’altare della lotta.

Ma il problema principale è lo stato di salute di Elon Musk. Con un altro tweet il Ceo di Tesla spiega che deve sottoporsi a una risonanza magnetica a collo e parte alta della schiena, come segnala The Verge. A seconda dei risultati potrebbe essere necessario un intervento chirurgo prima di poter affrontare lo sconto sul ring con Zuckerberg. Il responso del medico è atteso entro questa settimana.

If the fight is short, I probably win. If long, he may win on endurance. I am much bigger and there is a reason MMA has weight divisions. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Inconvenienti fisici a parte Elon Musk rimane un calcolatore anche fuori dal business: prevede che se l’incontro sarà breve potrebbe vincere, anche grazie a stazza e altezza superiori, al contrario potrebbe perdere per resistenza.

