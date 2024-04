Fire Tv ai minimi, prezzo da solo 30,99€

Le chiavette FireTV tornano in sconto a prezzi molto simili a quelli delle giornate di offerte speciali Amazon. Grazie a questa nuova promozione, potete portarvi a casa, ad esempio, la Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa a 30,99 € (sconto del 31%) oppure la Fire TV Stick 4K che comprate a 39,99 €.

Questo accessorio offre tutti i vantaggi e presenta tutti i pregi dei modelli precedenti. Quindi si collega alla porta HDMI per gestire tutta una serie di applicazioni per il video (tra cui Amazon Prime, Disney Channel e Apple TV+) e contenuti on line, senza ricorrere al computer o ad altri dispositivi esterni.

La confezione include già tutto ciò che serve per configurarla e iniziare subito a guardare i contenuti in streaming: è sufficiente inserire lo stick in un ingresso sul retro della TV, accenderla e connettersi a Internet per avviare la configurazione.

Col telecomando tenendo premuto il pulsante Microfono si può chiedere ad Alexa di cercare, far partire e controllare la riproduzione di contenuti. Alexa può anche riprodurre della musica, rispondere alle domande, leggere le ultime notizie, controllare le previsioni del tempo e impostare una sveglia, solo per fare qualche esempio.

La Fire TV Stick è del 50% più potente della precedente Fire TV Stick del 2019 e oltre a guardare film e serie da Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN, Infinity, RaiPlay e altri, permette anche di ascoltare musica da Amazon Music, Spotify e altri servizi.

La differenza tra i due modelli, quella da 30,99 € e quella da 39,99 € è ovviamente nel fatto che la Fire TV Stick 4K riproduce anche video in 4K. Oltre a questo è compatibile con Wifi 6 (la FireTV Stick base è compatibile con WiFi5) e ha una memoria interna da 2 GB invece che 1 GB.

Oltre a questi due modelli che in questo momento a nostro giudizio rappresentano le migliori offerte del momento, sono in sconto anche la FireTv Stick 4K Max (processore più potente) a 53,99€ invece che 79,99€ e la Fire Tv Cube a 139,99€ invece che 159,99€.