Le vendite di smartphone crescono ma non per Apple

iPhone perde quota ed Apple perde la prima posizione nella classifica dei maggiori produttori di smartphone al mondo. O, meglio, il mercato degli smartphone riparte, quello di iPhone no ed Apple resta indietro. Giratela come volete ma il succo dei dati che emergono dalla analisi trimestrale delle vendite di IDC, è che qualche cosa si è infilato negli ingranaggi della macchina perfetta che da ormai quasi 17 anni ha portato Cupertino a macinare record su record.

Il numero che più di ogni altro è destinato a fare rumore è quello che segna il calo percentuale rispetto allo scorso anno. Secondo IDC Apple avrebbe perso circa il 10% delle vendite nei primi tre mesi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Con 50,1 milioni di iPhone venduti contro i 55,4 milioni del 2023, l‘azienda americana sarebbe scesa dal primo al secondo posto in classifica nella graduatoria di vendite, dietro a Samsung, conquistando il 17,3% del mercato

Questo risultato non deludente di per sé, lo diventa quando si guarda al resto della concorrenza. Come fa notare la stessa IDC, c’è un ritorno all’acquisto degli smartphone dopo i periodi molto negativi anche recente ed Apple che era stata molto resiliente, tanto appunto da conquistare la prima posizione nelle classifiche di vendita, è ora in controtendenza.

Il problema principale di Apple sembra essere la Cina. Come scrivono diversi analisti nel grande paese asiatico iPhone sta viaggiando in una turbolenza preoccupante. Da una parte ci sono concorrenti come Xiaomi e Huawei che sono diventati molto aggressivi dal punto di vista delle tecnologie, dall’altra il governo sta mettendo non pochi ostacoli nelle ruote della Mela spingendo verso i marchi nazionali e in alcuni casi proibendo gli iPhone in aziende ed enti statali sotto il controllo statale. A sua volta Apple sembra in una fase in cui cerca di ridurre la dipendenza da quel mercato.

Apple presenterà i suoi risultati fiscali il prossimo 2 maggio. In quel contesto potremo sapere se le previsioni di IDC sono state rispettate e avere qualche indizio come come le cose stanno andando nel presente trimestre. Secondo IDC è però molto probabile che i prossimi mesi saranno tutti difficili per Apple, destinata a perdere ancora quota rispetto ad Android.

Solo i fatti ci diranno se e come la Mela intende invertire il trend, anche se è probabile già alla WWDC di giugno, che sarà dominata dall’Intelligenza Artificiale, potremo spingere lo sguardo sugli scenari di un futuro non immediato.