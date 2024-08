Con Pencilera Apple Pencil controlla la fotocamera di iPad

Pubblicità

Pencilera è un’app gratuita che permette di trasformare Apple Pencil in telecomando per la fotocamera di iPad. L’utilizzo è semplice: immaginate di avere bisogno di scattare una foto con altre persone, lontano da iPad: si può impostare un timer per avere il tempo di entrare nell’inquadratura aprendo l’app Fotocamera e decidere dopo quanti secondi deve partire il click toccando l’icona dedicata e poi il pulsante Otturatore per avviare il timer, o più semplicemente sfruttare Pencilera.

L’app in questione permette di scattare la foto con un doppio tap su Apple Pencil o con la pressione delle dita su Apple Pencil Pro. Lo stilo di Apple diventa quindi un telecomando utile per scattare foto da remoto.

Gli sviluppatori spiegano che l’app è stata sviluppata usando Swift Playgrounds con un iPad Air 2020 con chip A14; è disponibile come open source su GitHubt e sono ben accetti suggerimenti per migliorarla ulteriormente.

L’app si scarica gratuitamente dall’App Store, “pesa” 4,5MB, richiede iPadOS 17.5 o versioni successive e funziona con Apple Pencil 2 e Apple Pencil Pro.

Il risultato è simile a quello che è possibile ottenere posizionando iPhone per scattare una foto (o registrare un video, con watchOS 10) e Apple Watch per scattare la foto o registrare un video da lontano (ricordiamo che, di default, prima che la foto venga scattata è previsto un ritardo di tre secondi, un lasso di tempo adeguato che consente di abbassare la mano e alzare gli occhi quando si è nell’inquadratura).

Finora Apple ha rilasciato quattro versioni di Pencil diverse per funzioni, prezzo e compatibilità: per scegliere il modello giusto per il proprio iPad rimandiamo a questa guida di macitynet.