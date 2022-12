Anker 737, coupon per miglior batteria esterna per… tutto a 99,99€

Se vi serve quello che è al momento, probabilmente, la miglior batteria estena per il mondo Apple andate subito su Amazon dove trovate in offerta la Anker 737 a 99,99 €

Come ha spiegato Macitynet che ne ha fatto una recensione completa, è bene comprendere che non ci troviamo di fronte ad una semplice batteria esterna, bensì ad una vera e propria stazione di ricarica portatile. Pesa infatti ben più di mezzo Kg (per la precisone 631 grammi) è spessa 4,5 cn, lunga circa 15,5 cm e largo 5,5 cm. Non è una batteria da mettere in borsa o nella tasca dei pantaloni ma in quanto a potenza non esiste probabilmente nulla di meglio.

Questo accessorio è il perfetto complemento o anche sostituto del caricabatterie che trovate nella confezione di un Mac. Rispetta le specifiche dei caricabatterie PD 3.1 e fornise lo stesso wattaggio del caricabatterie del MacBook Pro 16. Può arrivare a 86.4Wh quindi è in grado di ricaricare interamente qualsiasi MacBook tranne (per poco) il MacBook Pro 16 che ha una batteria interna da 100 Wh.

Presenta due porte USB-C che fungono sia da in, che da out, oltre ad una presa USB-A con tecnologia IQ e un display che mostra la percentuale di carica residua della batteria. Inoltre, è in grado di fornire in tempo reale i Watt che vengono erogati, o incamerati, dalla batteria, quando vengono collegati dispositivi da ricaricare, o quando viene caricata la stessa stazione di ricarica.

Si tratta di uno strumento assolutamente consigliato a chi viaggia spesso e necessita di caricare iPhone, iPad e MacBook anche contemporaneamente. Assolutamente affidabile, è in grado di caricare i dispositivi mantenendo le temperature davvero al minimo, evitando di surriscaldarsi.

Considerando che al momento è impossibile trovare qualche cosa che ne pareggia funzioni e specifiche il prezzo di 150 euro che viene richiesto sarebbe alto ma non folle. Oggi è in vendita a 120 euro che diventano 99 se applicate un coupon da 20 euro che trovate nella pagina.

