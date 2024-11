Black Friday, bidone aspiratutto Bosch per solidi e liquidi a 109,99€

Pubblicità Sono tante le offerte Bosch per il Black Friday. Tra le tante vi segnaliamo quella su questo AdvancedVac 20 potente bidone aspiratore che viene offerto a 109,99€ invece che 170 €. Quello in offerta è un prodotto di alto livello, come altri aspiratori del marchio tedesco. Ha una potenza d 1200W e un serbatoio da 20 litri ed è utile per aspirare soldi e liquidi in qualsiasi situazione di sporco estremo in aree esterne, terrazzi e giardini, garage e all’interno della casa. AdvancedVac 20 è la soluzione ideale per rimuovere sia liquidi che materiali asciutti dai pavimenti o per l’uso durante le applicazioni fai-da-te La valvola di scarico consente di drenare con efficienza grandi quantità d’acqua; la funzione di soffiaggio consente di rimuovere foglie e fango dalle aree più difficili da raggiungere. Il tubo flessibile antistatico riduce al minimo le scariche elettrostatiche. Per garantire una pulizia costante, l’aspiratore è collegabile direttamente a qualsiasi elettroutensile Bosch dell’attuale gamma Home & Garden e ad elettroutensili di altri produttori, grazie all’adattatore universale versatile dalla forma conica. Si accende e si spegne automaticamente in sincronia con lo strumento, migliorando notevolmente la gestione e riducendo i tempi di pulizia. Ecco le sue specifiche Forza aspirante 300 Watt-aria

Assorbimento nominale 1.200 W

Flusso d’aria max. (turbina) 70 l/s

Vuoto max. (turbina) 260 mbar

Capacità del serbatoio 20 l Questo accessorio semi professionale costerebbe 170 euro (prezzo Bosch) ma su Amazon in occasione del Black Friday lo pagate solo 109,99 €.

Offerte Speciali Black Friday, iPhone 15 al minimo storico, solo 691 euro Si allarga lo sconto su iPhone 15. Oggi lo comprate a solo 691 €, il minimo storico con un risparmio di ben 290€ su iPhone 16

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.