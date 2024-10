Sconti Prime, Pina di Zafferano candela LED per la tavola del nuovo millennio, solo 89 €

Pubblicità Avete certamente sentito parlare della lampada Poldina. Ma forse non avete mai sentito parlare della lampada Pina. La produce sempre Zafferano che ha creato con Poldina una vera moda. Poldina è in sconto ma anche Pina è in sconto a 89 euro. Il design ricorda quello della Poldina, ma la parte che contiene il LED è più piccola, quasi una candela del nuovo millennio. Come la sua sorella “grande” Pina è realizza con grande attenzione ai materiali e al design. Ha un corpo in pressofusione di alluminio verniciato diffusore in policarbonato e fonte luminosa a a risparmio energetico. Il controllo “touch” presente sulla base, permette di spegnere facilmente la lampada, regolare l’intensità luminosa e selezionare la temperatura di colore della luce tra 2200 K, 2700 K e 3000 K. Contiene una batteria ricaricabile e la base funzione proprio per ricaricala mediante una piastra a contatto inclusa nella confezione. La durata della batteria è di almeno 12 ore, il tempo di ricarica a 1A è di 6/7 ore. Grazie al sistema di controllo elettronico, la lampada monitora e segnala l’autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche e garantendo un utilizzo corretto e sicuro da sovraccarichi. La lampada Pina è perfetta per arredare una tavola, per una cena in compagnia, per gli esterni o anche, perchè no, per dare un tocco di romanticismo con la sua luce calda e diffusa ad un cena a due. Pina costerebbe sul sito di Zafferano 134€. Con Amazon in occasione degli sconti d’autunno la pagate solo 89 euro

