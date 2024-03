Problemi con hub dei monitor dopo l’aggiornamento macOS Sonoma 14.4

Alcuni utenti che hanno eseguito l’aggiornamento a macOS Sonoma 14.4 segnalano che l’hub integrato di serie in alcuni monitor esterni non funziona più dopo l’update.

Non è un problema che riguarda tutti gli utenti e non siamo riusciti a riprodurre il problema su nostri monitor LG e Philips ma l’inconveniente è segnalato su Reddit da alcuni utenti di monitor Dell, Samsung e altre marche.

Alcuni utenti riferiscono di essere riusciti a risolvere il problema spegnendo e riaccendendo il monitor oppure abilitando l’opzione che chiede di autorizzare il collegamento di accessori che appare sui portatili con chip Apple.

Di seguito come consentire il collegamento di accessori USB e Thunderbolt sui Mac con chip Apple:

Aprite Impostazioni di Sistema e selezionate “Privacy e Sicurezza” nella barra laterale Fate clic sul menu a comparsa accanto a “Consenti il collegamento degli accessori”, quindi scegliete “Automaticamente quando sbloccato” o Sempre per consentire ai dispositivi di collegarsi sempre senza approvazione manuale.

Alcuni monitor consentono di collegare dispositivi USB usando un cavo USB tra computer e monitor. La porta USB a monte trasmette i dati tra il computer e i dispositivi USB collegati al monitor; l’utente può sfruttare le altre porte USB (a valle) sul monitor. Queste porte USB a valle trasmettono i dati tra i dispositivi USB collegati e la porta a monte.

Se non avete ancora eseguito l’aggiornamento a macOS 14.4 e l’hub USB integrato nel vostro monitor è per voi importante, in caso di dubbi potete per il momento rimandare l’aggiornamento, in attesa del prossimo update di Apple.

macOS Sonoma è disponibile come aggiornamento software gratuito. Qui vi spieghiamo come impedire l’aggiornamento automatico all’ultimo sistema operativo.