Black Friday, sconto Bose Quiet Comfort silenzio totale, autonomia infinita, super prezzo

Black Friday, i Bose Quiet Comfort silenzio totale, autonomia infinita, a super prezzo

Pubblicità Se volete un paio tra i migliori auricolari antirumore del mondo, per le offerte del Black Friday trovate in sconto i Bose QuietComfort Earbuds di seconda generazione. Si tratta di una promozione che permette di avere un ribasso a 159,99 euro invece che 199,99 euro il mio assoluto per la nuova versione di questo prodotto. Stiamo parlando non dei vecchi Quiet Comfort, nè della seconda versione nè degli Ultra, ma di un prodotto rilasciato solo poco tempo fa e che porta le tecnologie di Bose ad un prezzo più accessibile senza rinunciare ad alcune delle caratteristiche che hanno fatto dell’azienda americana una icona assoluta nel campo dei dispositivi indossabili per la musica. I Bose QuietComfort Earbuds di seconda generazione in primo luogo mantengono tutte le caratteristiche antirumore e la potenza degli altri modelli più costosi. In pratica restano tra i più efficaci in ogni situazione attenuando il rumore su tutte le frequenze. Grazie al design in ear sono anche capaci di ridurre passivamente il suono (cosa che i recenti Airpods 4 per esempio non possono fare). La seconda caratteristica di cui tenere conti nella valutazione dell’acquisto è nell’autonomia colossale. Gli auricolari di Bose raggiungono quasi le nove ore con la funzione ANC accesa. Durata che si estende a quasi 32 ore sfruttando la custodia di ricarica. In pratica restano nella polvere tutti i concorrenti con funzione antirumore. Ovviamente non mancano le funzioni delle migliori del mercato certificazione IPX4

Bluetooth multipoint

applicazione di supporto

assortimento di gommini

Modalità trasparenza

Cotrolli touch altamente personalizzabili

Ricarica della custodia in wireless o USB-C

Ricarica rapida: 20 minuti per 3 ore di autonomia (1,5 ore ricarica completa)

Ricarica della custodia in 2 ore Questi auricolari battono largamente nelle funzioni chiave gli Airpods 4. Perdono il confronto (sempre largamente) nella integrazione con il sistema operativo di Apple. Ma al prezzo che vengono offerti per il Black Friday sono un acquisto da fare al volo. Click qui per comprare i Bose Quiet Comfort a 159,95 €

