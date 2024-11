SSD, SD, Micro SD, USB, le migliori memorie Lexar in sconto al Black Friday

Pubblicità

Ecco un’occasione imperdibile per migliorare le prestazioni dei vostri dispositivi potenziando la loro memoria: con le offerte di Lexar in corso in queste ore su Amazon in occasione del Black Friday potete approfittare di importanti risparmi su una vasta gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze di fotografi, videomaker, appassionati di giochi e professionisti.

Sono infatti in offerta lampo svariate schede di memoria SD e microSD con capacità che vanno da 32 GB fino a 512 GB, ottime quindi per l’archiviazione di foto, video e file di grandi dimensioni.

Tenete presente che le schede UHS-I e UHS-II supportano velocità di lettura fino a 300 MB/s, e ci sono in sconto modelli specifici per utilizzi professionali come le serie V30 e V60 che promettono le migliori prestazioni per videomaker e fotografi.

Se invece siete alla ricerca di una memoria veloce e affidabile per il vostro PC o laptop, magari perché si tratta di una macchina vecchia che desiderate velocizzare, allora sappiate che sono in sconto diversi moduli RAM DDR4 e DDR5 disponibili in kit da 8 GB a 32 GB con velocità che arrivano fino a 7200 MHz, quindi particolarmente indicate anche per chi vuole potenziare le proprie attività di gaming o per l’editing video e grafico.

Ottimi anche gli sconti sugli SSD PCIe NVMe con velocità di lettura che arrivano fino a 7400 MB/s e disponibili in capacità fino a 2 TB, una buona scelta per chi lavora con file di grandi dimensioni o per chi desidera migliorare le prestazioni di PC e console di gioco come la PS5.

Diverse inoltre le chiavette USB in sconto, con capacità da 32 GB a 256 GB, che ancora oggi nel 2024 possiamo considerare tra i migliori strumenti per il trasferimento e il salvataggio di file in movimento. Quelle in sconto offrono velocità di lettura fino a 400 MB/s e supporto per le connessioni USB-C e USB 3.1, perciò le usate sia coi PC che con gli smartphone, le TV e perché no, anche per ascoltare la musica in auto.

La promozione

Quelle appena citate sono soltanto alcune delle offerte di Lexar in corso al Black Friday di Amazon. Di seguito trovate un elenco delle migliori selezionate dalla nostra redazione:

