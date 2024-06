Mini cacciavite elettrico, 24 punte a solo 14,99€

Pubblicità

Piccoli lavori, appassionati di fai da te? Un orologio cui sostituire una batteria, un accessorio su cui intervenire o un elettrodomestico da riparare? Su Amazon comprate oggi un cacciavite elettrico a solo 14,99€ invece che 30€.

Parliamo di un pacchetto perfetto per lavori di precisione e per le più disparate circostanze, per avvitare e svitare molte viti senza fare la minima fatica e per costringere ad cedere anche quelle più riottose.

Questo attrezzo è interamente realizzato in lega di alluminio di alta qualità con doppia modalità di alimentazione e commutazione One Touch. In pratica si può usare sia collocate ad un alimentatore che senza alimentatore.

Viene fornito con 24 punte magnetiche di precisione in acciaio S2 di alta qualità e un tappetino magnetico. Dovete solo selezionare il bit desiderato e inserirlo nel foro del manico, e il bit viene aspirato saldamente.

Tecnicamente è in grado di girare ad una velocità di 300 giri/min, con modalità automatica/manuale, una coppia di 0,4-0,5/3 nm. 3 luci LED integrate sono utili ad illuminare l’area di lavoro.

Nella confezione c’è anche una cavo di ricarica USB per una ricarica rapida e comoda. La batteria da 350 mAh offre un’autonomia di 3 ore con 40 minuiti di ricarica.

Il cacciavite elettrico costerebbe 30€, oggi lo pagate solo 14,99 €. Il prezzo di un normale cacciavite manuale.

