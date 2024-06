Logitech G515 è la tastiera gaming compatibile con tutto

Pubblicità

Logitech G, marchio di Logitech specializzato in periferiche e accessori da gaming, annuncia l’arrivo della nuova tastiera wireless G515 LIGHTSPEED TKL, che combina tecnologie avanzate a un design moderno dai tasti a basso profilo.

Caratteristica principale di questa G515 sono gli switch low-profile, che consentono un design sottile, che non rinuncia a comfort e prestazioni. Con un profilo di appena 22 mm, la G515 elimina la necessità di un poggiapolsi, garantendo comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Gli switch low-profile hanno un punto di attivazione di 1,3 mm e una corsa totale di 3,2 mm, così da consentire una maggiore velocità di reazione.

La tastiera integra anche uno strato di foam fonoassorbente, switch pre-lubrificati, stabilizzatori integrati e keycaps in PBT premium, per un comfort ottimizzato e una digitazione fluida, oltre che silenziosa.

La G515 è dotata anche della tecnologia KEYCONTROL di Logitech G, che offre possibilità di personalizzazione avanzate. Questo vuol dire, ad esempio, che ogni tasto può eseguire fino a 15 azioni diverse, permettendo ai giocatori di configurare macro, indicazioni audio, effetti di luce e altro ancora.

Tra le altre caratteristiche tecniche di questa tastiera il supporto a un accoppiamento wireless LIGHTSPEED 2:1, che consente di collegare un mouse da gaming, come il G502 X PLUS, tramite il dongle G515 LIGHTSPEED, liberando così una porta USB.

Ovviamente, la tastiera supporta l’lluminazione RGB LIGHTSYNC, con accesso a oltre 16,8 milioni di colori per personalizzare l’esperienza di gioco e sincronizzare tutti i dispositivi Logitech G tramite G HUB. Supporta anche la connettività tri-modale: wireless LIGHTSPEED, Bluetooth e USB-C, per un accoppiamento sempre rapido ed efficace.

Quanto ad autonomia, invece, la tastiera assicura oltre 36 ore di gioco con una sola carica.

Prezzi e disponibilità

La Tastiera da gaming Wireless G515 LIGHTSPEED TKL è compatibile con MacOS 12, iOS 10, Windows 10, Android 4.3 o superiori e Chrome OS. Sarà disponibile dal 9 luglio nelle colorazioni bianca e nera, al prezzo di 149,99 euro per la versione wireless e 109,99 euro per la versione cablata, prevista per la fine dell’anno.

Tutte le periferiche della serie Logitech G si acquistano anche su Amazon a questo indirizzo.