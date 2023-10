Caricabatterie 67W con due porte, coupon per pagarlo solo 23,50 € e il cavo USB-C è incluso

Se vi serve un caricatore che sia capace di ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente (di cui uno potrebbe essere persino un MacBook o un altro computer portatile) la risposta è su Amazon: il caricabatterie Novoo a 23,50€ da 67W cavo USB-C incluso

Esteticamente non è diverso da molti altri caricatori per auto disponibili in commercio: gli ingombri sono minimi, in particolare considerando che stiamo parlando di un caricabatterie da 67W.

Mette a disposizione due prese: una di tipo USB-C con tecnologia Power Delivery 3.0 che arriva a 45 Watt e quindi è in grado di alimentare non solo un telefono qualunque o anche un iPad, ma anche un MacBook Air.

L’altra è una USB-A con tecnologia Quick Charge 3.0 che eroga massimo 18 Watt e può quindi ricaricare ad elevate prestazioni telefoni Android compatibili con questo tipo di porta. Nel caso di un iPhone lo ricaricherà a circa 12W che è comunque una discreta prestazione.

Uno dei punti di forza di questa offerta Amazon risiede nell’inclusione nella confezione di un cavo USB-C. Questo cavo è perfetto per ricaricare un iPhone 15 o 15 Pro. Il venditore non specifica le prestazioni in termini di watt, ma come minimo dovrebbe fornire 30W più di quello che richiedere un iPhone per ricaricarsi velocemente.

Chi è interessato su Amazon al momento è in vendita a 25,50 euro ma applicando il coupon che trovate in pagina lo pagate il 10% meno. A 23,50€ cavo incluso è regalato