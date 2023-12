Caricabatterie Belkin due in uno, perfetto per iPhone e Airpods a 39,99€

Se volete ricaricare più di un dispositivo insieme su una piattaforma wireless, siano essi degli iPhone o dei telefoni Android o qualche accessorio come degli auricolari, avete un’eccellente occasione con l’offerta Belkin di Amazon: un caricabatterie “due in uno” che consente di ricaricare appunto due telefoni, oppure un telefono e degli auricolari, come gli che grazie in offerta Flash costa solo 39,99€.

Questo accessorio rappresenta qualche cosa di già visto da altri produttori e non è difficile da illustrare: ha due piattaforme identiche una all’altra e una potenza fino a 15W contemporanei.

In termini pratici un iPhone potrà essere caricato fino a 7,5W mentre accanto ricaricherete anche un Android. In alternativa potrete ricaricare degli Airpods. Include anche un caricabatterie che di solito ha un costo di almeno 15 euro.

Non è un prodotto Magsafe ma si tratta di un pacchetto comunque molto completo che non richiede di acquistare null’altro, una vera stazione di ricarica per tutto. È utile in cucina, in casa e anche in camera da letto.

Questo accessorio universale costerebbe 60€, un prezzo molto buono considerando il pacchetto e il fatto che parliamo di un produttore di livello come Belkin. Oggi lo pagate solo 39,99€.

