Tesla conferma lavori in corso per la carica wireless delle auto

Tesla ha confermato di essere al lavoro su una piattaforma di ricarica wireless a induzione per veicoli elettrici durante un’intervista con Jay Leno.

All’inizio di quest’anno, Tesla ha accennato di essere al lavoro per sviluppare un sistema di ricarica wireless per i veicoli elettrici, grazie al quale i proprietari potrebbero semplicemente parcheggiare le auto su una piattaforma fissa o un dispositivo che eliminerebbe la necessità di collegare via cavo i veicoli.

Queste anticipazioni hanno preso il via durante l’evento per gli azionisti nel mese di marzo, quando Tesla ha pubblicato un’immagine che sembrava mostrare uno dei suoi veicoli in ricarica senza fili all’interno di un garage.

Le indiscrezioni sono continuate a circolare durante l’anno, soprattutto quando è stato rivelato che l’azienda automobilistica aveva acquistato una società europea chiamata Wiferion, che stava lavorando allo sviluppo della ricarica wireless per veicoli elettrici.

Wiferion aveva già collaborato con Tesla in passato per materiale promozionale, utilizzando i suoi veicoli in video dimostrativi. Tesla ha completato l’acquisto di Wiferion nel mese di agosto, ma ha successivamente venduto l’azienda, mantenendo però i suoi ingegneri.

Finora Tesla ha mantenuto segreta la sua ricerca sulla ricarica wireless per veicoli elettrici. In un recente video di Cybertruck con Jay Leno, Franz von Holzhausen, Chief Designer dell’azienda, e Lars Moravy, VP di Vehicle Engineering, hanno confermato che Tesla stava sviluppando la “ricarica induttiva”:

stiamo lavorando sulla ricarica induttiva. Quindi non è necessario collegare qualcosa a quel punto. Basta parcheggiare in garage, passare sopra il pad e si sta ricaricando

La ricarica wireless per veicoli elettrici è stata sviluppata a livello commerciale da diversi anni. In effetti, lo Stato del Michigan ha appena completato la sua prima strada con punti di ricarica per veicoli elettrici.

Anche altre aziende, come WAVE, stanno sviluppando la ricarica wireless per veicoli elettrici. Tuttavia, questa conferma di Tesla fa ben sperare per una improvvisa accelerazione della tecnologia, così da semplificare la vita dei proprietari di EV.

