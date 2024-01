Cavo Ugreen da 240W, 10 Gbps, uscita video 4K 60 Hz, solo 16,49 € con coupon

Il cavo perfetto per il mondo Apple, ma anche per il mondo Android e PC, è in sconto su Amazon. Parliamo del cavo Ugreen che oggi è in sconto a solo 16,49 €, un prezzo da non farsi sfuggire.

Questo cavo è probabilmente in più universale che potrete trovare. Basta scorrere le sue cartatteristiche per capire perchè

Porta fino a 240W, praticamente il massimo possibile e quindi eccellente per ricaricare un PC o un Mac

Ricarica alla massima velocità qualunque telefono

Ha una velocità di 10 Gbps, il massimo possibile per collegare un iPhone 15

10 Gbps è un velocità ottima anche per collegare un Hard Disk ad un computer, venti volte più veloce di una porta USB tradizionale

Supporta l’uscita video 4K@60Hz, perfetto per collegare un display

Ha una guaina guaina in nylon intrecciato che fornisce una protezione aggiuntiva per prevenire danni e usura durante l’uso

Stiamo parlando un cavo che non ha quindi molti rivali nella sua fascia di prezzo. Oltre a questo è anche garantito da un marchio come Ugreen noto per essere tra i migliori in assoluto tra quelli che offrono accessori su Amazon.

Questo cavo costerebbe 22€, ma oggi lo comprate a solo 16,49 €, il prezzo di un buon cavo USB-C standard. Un cavo simile prodotto da Apple al momento costa 25€.

Per acquistare cliccate qui, senza dimenticare di selezionare il coupon.