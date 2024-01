Zeblaze Btalk Plus è lo smartwatch per fitness e chiamate che costa un’inezia

Zeblaze Btalk Plus è un orologio intelligente progettato per offrire un’esperienza completa di monitoraggio della salute e del fitness. Con la sua connettività Bluetooth 5.2, è compatibile con dispositivi Android 5.0 o iOS 9.0 e versioni successive, garantendo una vastissima compatibilità. Costa appena 18 euro.

L’orologio offre un touchscreen e supporto all’app app “Da Fit“. Tra le principali caratteristiche le notifiche, incluse chiamate, messaggi di testo e avvisi delle app, consentono di rimanere connessi in modo efficiente.

Il focus principale di Zeblaze Btalk Plus è la salute. Monitora la frequenza cardiaca in modo continuo, fornendo avvisi in caso di anomalie e non manca la misurazione del livello di SpO2 e della pressione sanguigna. Ancora, offre il tracciamento del sonno, delle calorie bruciate e di una varietà di attività fisiche, dalla corsa allo yoga.

L’orologio si distingue anche per la sua resistenza all’acqua con certificazione IP68, permettendo l’uso durante il nuoto. Il display a colori HD ultra-large da 2.03′‘ offre una chiara visualizzazione dei dati, con opzioni per personalizzare le Watch Face.

La durata della batteria è impressionante, con un’autonomia di utilizzo tipico fino a 15 giorni e un utilizzo intensivo fino a 7 giorni. Non manca la funzione di chiamata vocale, che permette di conversare fino a 280 minuti.

L’estetica di Zeblaze Btalk Plus è curata con attenzione ai dettagli. Il cinturino in fluoroelastomero è resistente e confortevole, mentre la corona di navigazione in alluminio aggiunge un tocco di eleganza. Con un peso di soli 37,5 grammi con cinturino, è leggero e adatto a polsi di diverse circonferenze.

Zeblaze Btalk Plus è, dunque, un compagno e affidabile per coloro che desiderano monitorare la propria salute e restare in forma, offrendo un design elegante, funzioni avanzate e una facilità d’uso che si adatta a stili di vita attivi.

Al momento si acquista a circa 18 euro direttamente a questo indirizzo.