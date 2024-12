Android renderà più facile individuare tracker indesiderati

Pubblicità

Google ha predisposto degli aggiornamenti grazie ai quali sui dispositivi Android sarà più facile individuare eventuali tracker indesiderati nelle vicinanze. A riferirlo è BIg G stessa, sottolineando che da giugno 2023 una specifica funzionalità integrata nel sistema invia notifiche quando individua nelle vicinanze tracker Bluetooth sconosciuti che viaggiano insieme all’utente (es. nascosti in una borsa, in macchina o altri punti).

L’aggiornamento per i telefoni Android permette di bloccare l’invio di aggiornamenti sulla propria posizione alla rete “Trova il mio dispositivo”, la stessa che consente di localizzare, proteggere e resettare il dispositivo Android in caso di smarrimento. Oltre ad aiutare a trovare il proprio dispositivo quando è online, questa offre anche funzionalità di ricerca offline che possono aiutarti a trovare il dispositivo e accessori come auricolari compatibili e tracker che è possibile attaccare a oggetti come portafoglio, chiavi o bicicletta.

Quando viene individuato un trakcer non autorizzato, Google spiega che metterà in pausa fino a 24 ore le funzioni che consentono di inviare aggiornamenti sulla localizzazione, impedendo a terzi di comprendere in tempo reale dove ci troviamo.

Chiunque riceva un avviso di tracker sconosciuto può localizzarlo nell’elenco dei dispositivi aprendo le impostazioni del telefono e da qui disattivando la relativa opzione in “Cerca dispositivi vicini”: da qui Google offre le istruzioni su come disattivare il tag.

I tracker bluetooth come gli Airtag sono comodissimi ma c’è chi li usa in modo improprio: sono tanti i casi di molestatori e stalker che li hanno usati per rintracciare vittime varie.

Apple e Google hanno collaborato alla creazione di una specifica di settore, “Detecting Unwanted Location Trackers”, per i dispositivi di localizzazione Bluetooth che consente di avvisare l’utente iOS o Android se tale dispositivo viene utilizzato a sua insaputa per tracciarlo. Grazie a questa funzione è possibile ricevere l’avviso “[Oggetto] rilevato in movimento con te” sul proprio dispositivo nel caso in cui un dispositivo di tracciamento Bluetooth sconosciuto stia seguendo il nostro percorso da un po’ di tempo, indipendentemente dalla piattaforma a cui il dispositivo è associato.

Se l'utente riceve tale avviso sul proprio dispositivo iOS, vuol dire che un AirTag, Trova il mio accessorio o un altro tracker Bluetooth compatibile con le specifiche di settore di un'altra persona si muove seguendo il suo percorso. Il tracker potrebbe essere collegato a un oggetto che la persona ha preso in prestito, ma in caso contrario, iPhone può visualizzare l'identificatore del tracker, fare in modo che il tracker riproduca un suono per localizzarlo e accedere alle istruzioni per disabilitarlo.