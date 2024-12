Ciao emoji, lo spot Apple è un inno alle Genmoji

Pubblicità

L’ultima pubblicità di Apple esalta l’arrivo delle Genmoji su iOS 18.2, funzonalità per ora disponibile solo per quanti possono sfruttare Apple Intelligence, quindi in USA e nella versione locale di inglese per Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e Sudafrica.

L’Italia è per ora esclusa, ma da noi l’AI di Apple dovrebbe arrivare ad aprile insieme al supporto di portoghese, spagnolo, tedesco e vietnamita. Grazie alla AI generativa di Apple Intelligence, le emoji salgono di livello con le Genmoji, elementi presentati da Apple come in grado di rendere “le conversazioni con la famiglia e gli amici più divertenti e giocose” e offrire “nuovi modi di comunicare”.

Digitando semplicemente una descrizione nella tastiera emoji, apparirà una Genmoji creata al volo da AI con diverse opzioni tra cui scegliere. L’utente può spingersi oltre usando gli scatti della propria libreria di Foto per creare una Genmoji ispirata a una persona in particolare (iOS può riconoscere già i volti delle persone che appaiono nella nostra libreria con le foto).

Immagine da video Apple – GenmojiLe Genmoji personalizzate si possono arricchire con accessori, come un cappello o degli occhiali da sole, e possono rispecchiare temi o attività con ulteriori personalizzazione. Alla stregua delle emoji, le Genmoji possono essere aggiunte ai messaggi, oppure condivise come adesivi o reazioni in un Tapback.

Nella presentazione del keynote nell’ambito della WWDC24, Apple aveva spiegato che, benché esistano migliaia di emoji tra cui scegliere, a volte può essere comodo avere la possibilità di crearne personalizzate.

La funzione che permette di creare le Genmoji è disponibile su iPhone e iPad, e sarà disponibile su Mac nei prossimi mesi.

Per le novità su iPhone portate con ll’aggiornamento iOS 18.2 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Invece per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il collegamento da seguire è direttamente questo.