Termometro adesivo per bambini, monitoraggio costante a solo 1 €

Pubblicità

Se siete alla ricerca di un modo semplice ed efficace per monitorare la temperatura corporea dei bambini allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso su un termometro davvero speciale.

Compatto e ricaricabile, questo dispositivo è progettato per garantire un monitoraggio costante e preciso, permettendo ai genitori di tenere sempre sotto controllo la salute dei propri piccoli senza dover eseguire misurazioni manuali, il che è particolarmente utile quando dormono perché così facendo non si corre il rischio di svegliarli (magari inutilmente perché è tutto ok).

Riesce a rilevare anche piccole variazioni di temperatura con grande affidabilità e questo lo rende particolarmente utile per la gestione della febbre nei bambini, che può cambiare rapidamente. È infatti dotato di un sensore che monitora la temperatura in tempo reale inviando una notifica sul cellulare quando viene superata una soglia critica: questo aiuta i genitori a intervenire prontamente in caso di febbre alta, senza dover fare continuamente il controllo manuale.

Ha forma e dimensioni simili a quelle di una moneta e si applica facilmente sulla fronte o sotto l’ascella del bambino senza grossi fastidi come fosse un adesivo, rimanendo quindi in posizione per lungo tempo in modo da offrire misurazioni costanti senza bisogno di rimuoverlo frequentemente.

Si integra anche con l’Assistente Google così volendo si possono ricevere notifiche vocali sulla temperatura direttamente su uno smart speaker.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 8 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare l’88% andando a spendere meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.