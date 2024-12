Il prezzo di Vision Pro vale per una sola funzione

Pubblicità

Con il rilascio di VisionOS 2.2 Apple migliora la già notevole visualizzazione dello schermo del Mac all’interno della realtà aumentata – virtuale di Vision Pro: fin dalle prime prove emerge che per alcuni da sola questa funzione potrebbe giustificare il prezzo stratosferico del primo visore di Cupertino.

Oltre al problema comune fondamentale di ogni visore, che non tutti amano indossare se non per brevi periodi, nel caso di Vision Pro si aggiunge la questione del prezzo estremamente elevato, riservato a pochi. Non aiuta la scarsa disponibilità di app dedicate e contenuti in grado di sfruttare le incredibili potenzialità di questo dispositivo, ma le cose potrebbero cambiare in futuro.

Nel frattempo Vision Pro è limitato nella distribuzione geografica e nelle funzioni disponibili per chi lo ha già comprato. Mancano ancora le killer app, software o casi d’uso in cui il visore è in grado di fare la differenza rispetto a computer, dispositivi mobile o semplicemente monitor o TV del salotto.

Finora Vision Pro è impiegato per lo più come un dispositivo di intrattenimento personale. Nelle prime implementazioni la visione del Mac su Vision Pro era spettacolare, ma non ancora ottimizzata per la produttività.

Le cose cambiano con visionOS 2.2, con il quale gli utenti di Vision Pro possono scegliere di visualizzare il display del Mac in tre modalità: Standard, Wide e Ultrawide, a patto di avere installato macOS 15.2 sul computer. Già nella modalità Standard lo schermo del Mac appare curvato e molto più nitido rispetto alle versioni precedenti, permettendo di leggere e lavorare senza problemi.

Le cose migliorano e si ingrandiscono ulteriormente con la modalità Wide che arriva alla risoluzione 6.720 x 2.880 pixel, e per chi vuole esagerare la modalità Ultrawide fino a 10.240 x 2.880 pixel. Si può scegliere in base a gusti e preferenze, bilanciando risoluzione e definizione con le dimensioni gigantesche del display del Mac in Vision Pro, che richiede di muovere la testa per poter vedere tutto.

Per chi è abituato a lavorare con due o più monitor collegati al Mac, con Vision Pro ricrea in virtuale una postazione di lavoro fantascientifica, possibile solo spendendo migliaia di euro in pannello OLED o LED giganteschi.

Diversi utenti che hanno già provato Mac Virtual Display prima in beta e poi nella versione definitiva, tra cui The Verge, indicano che questa funzione potrebbe essere la prima killer app di Vision Pro, quella che da sola giustifica o quasi il prezzo del dispositivo.

Ancora per pochi, lo ha ammesso anche Tim Cook, ma in futuro le cose potrebbero cambiare. Apple è bravissima nei software, nell’integrazione e nei miglioramenti graduali, inoltre lavora a un visore dal prezzo più abbordabile.