AirPods Pro 2 testano l’udito in Italia con iOS 18.2

Pubblicità

Tra le novità di iOS 18.2 c’è anche il supporto le funzioni di assistenza uditiva degli AirPods Pro 2 in nuovi Paesi, l’Italia inclusa. Di questa novità abbiamo parlato approfonditamente qui. La perdita dell’udito è comune e può peggiorare nel tempo. Il Test dell’udito con AirPods Pro 2 può identificare se abbiamo una perdita dell’udito e evidenziare la nostra capacità uditiva alle diverse frequenze sonore misurate con i decibel del livello dell’udito (dBHL).

Alla fine del Test dell’udito, è possibile visualizzare i risultati e i passaggi successivi consigliati. Per eseguire il Test dell’udito, servono degli AirPods Pro 2 con l’ultimo firmware abbinato a un iPhone o iPad aggiornanati a iOS 18.2 o iPadOS 18.2.

Apple spiega che per completare il test con successo, bisogna assicurarsi che gli AirPods aderiscano perfettamente quando vengono posizionati nelle orecchie.

Sempre Apple ricorda che i risultati del test potrebbero essere influenzati se si verifica uno dei seguenti punti:

Abbiamo avuto un raffreddore, un’infezione sinusale o un’infezione all’orecchio nelle ultime 24 ore.

Se attualmente soffriamo di allergie.

Se siamo stati in un ambiente rumoroso, come un concerto, nelle ultime 24 ore.

Scegliete un luogo tranquillo per fare il test

Il Test dell’udito prevede una gamma completa di segnali acustici a volumi diversi e talvolta molto bassi, che vanno da 250 Hz a 8 kHz. Per garantire risultati accurati, è importante eseguire il Test dell’udito in un ambiente tranquillo per l’intera durata, come il comfort di casa quando si hanno 5 minuti senza rumori intermittenti, persone che parlano o aria condizionata rumorosa o sistemi di ventilazione nelle vicinanze.

La funzione in questione è destinata a persone di età pari o superiore a 18 anni e dura circa cinque minuti.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con i dettagli su come funziona il test. I risultati mostrano un singolo valore numerico per ogni orecchio. Quel numero rappresenta una media del livello di udito attraverso le frequenze più importanti per la comprensione del discorso. Più alto è il numero, più forti devono essere i suoni affinché tu possa sentirli: