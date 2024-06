Chiavetta USB-C e USB-A da 256 GB, solo 25,92 €

Pubblicità

L’altro giorno vi abbiamo segnalato una chiavetta USB-C e USB-A, perfetta per i “due mondi” ad un prezzo molto basso. Oggi abbiamo trovato in offerta una chiavetta simile ma da 256 GB prodotta da SanDisk che non dovreste farvi sfuggire visto che costa solo 25,92 € e ha un’elevatissima qualità.

La Ultra Dual Drive Luxe offre tutte le prestazioni dello standard USB 3.2 Gen 1, per la massima semplicità di accesso a laptop, PC desktop, monitor e altri dispositivi digitali, per trasferire file e dati con la massima rapidità e, offrendo una pratica soluzione di storage per documenti, musica, video e tanto altro: pensate alla possibilità di portarvi tutta la vostra collezione di musica in auto, collegarla direttamente ad una TV o ad un router per funzioni NAS di base o fare il backup delle foto custodite sul vostro smartphone.

Essendo USB-C la Ultra Dual Drive Luxe appartiene a quella classe di chiavette che sono compatibili non solo con tutti i Mac di ultima generazione, ma anche con iPhone 15 e iPhone 15 Pro, oltre che con tutti gli iPad dotati di questa porta. In pratica la potrete usare per trasferire file o per aumentare la memoria dei vostri iPhone in fatto di archiviazione.

Come abbiamo accennato è una chiavetta a doppio standard. Ha un connettore USB-C e uno USB-A. Il suo utilizzo diventa indispensabile quando si tratta di sposare dati su macchine di differente generazione

Tra le particolarità della Ultra Dual Drive Luxe c’è la capacità e la velocità. Parliamo di 256 Gb con velocità fino a 400 Mbps Mbps. In pratica avrete elevate prestazioni e grande capacità. Non dovrebbe essere un problema spostare da un iPhone verso un Mac anche filmati a risoluzione massima.

La Ultra Dual Drive Luxe è interamente in metallo, costerebbe 35€ ma oggi la comprate a solo 25,92 €