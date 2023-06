Sconto 25% sul condizionatore portatile smart con Wifi di Olimpia, solo 523,99€

Perchè soffire il caldo in casa e in ufficio se si può acquistare un eccellente condizionatore portatile in sconto del 25%? Stiamo parlando dell’Olimpia Splendid Dolceclima Air Pro che costa 523,99 € (invece che 699€) vi offre anche una serie di funzioni smart.

Stiamo parlando di un portatile di nuova generazione, piccolo, potente e “verde”. Offre una capacità nominale di 2,4 KW (circa 10.000 btu), con raffreddamento al minimo consumo possibile. Le specifiche di “targa” parlano di classe A++ per consumi energetici particolarmente ridotti.

Contribuisce al minor impatto possibile l’utilizzo di un refrigerante naturale R290, con un potenziale che ha un effetto serra quasi nullo.

Dal punto di vista della costruzione e delle funzioni segnaliamo il flusso d’aria con direzionamento motorizzato, il sistema multifiltraggio con filtro elettrostatico e azione antipolvere supportato da un filtro a carboni attivi per la riduzione dei cattivi odori.

I 10.000 btu del condizionatore Olimpia Splendid Dolceclima Air Pro, indicativamente, possono essere utili per raffrescare una stanza di 35 metri quadrati anche se l’efficacia dipenderà, dalla tipologia di installazione (fissa o temporanea), dall’isolamento della stanza, dall’irraggiamento solare.

L’Olimpia Splendid Dolceclima Air Pro può essere definito anche come “smart”. Integra infatti il Wifi e scaricando l’app OS Comfort è possibile gestire tutte le funzionalità del condizionatore dal proprio smartphone, anche quando ci si trova fuori casa. Ad esempio è possibile attivare il condizionatore prima di arrivare a casa e trovarla così fresca.

L’installazione può essere realizzata in due modalità.

Realizzando un foro sul muro o vetro (diametro 135 mm) per applicare la flangia fornita di serie per infilarvi il bocchettone del tubo di uscita aria. In questo modo si ottiene la massima efficienza.

È anche possibile sfruttare il condizionatore per raffrescare temporaneamente o senza installazione fissa una stanza. Basta tenere socchiusa la finestra utilizzando gli accessori forniti in dotazione per l’isolamento della stanza.

L’Olimpia Splendid Dolceclima Air Pro costerebbe 699 €. Lo comprate in sconto del 25% e lo pagate solo 523,99€