Nuovi Apple Watch e nuovi iMac nella roadmap Apple 2023-2024

Nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, Mark Gurman di Bloomberg si lancia nelle sue previsioni, che di solito si dimostrano attendibili, sui prodotti Apple che arriveranno in autunno e tra questi prevede facilmente Apple Watch Series 9 e la seconda generazione di Apple Watch Ultra.

Per quanto riguarda MacBook e MacBook Pro con chip M3, non sono previsti prima di fine anno o inizio 2024. Gurman riferisce di nuovi iMac 24“, macchina non ancora aggiornata con chip M2, ma anche di un iMac con display da 30“, all-in-one che dovrebbe essere il successore con Apple Silicon dell’iMac Pro con Display Retina 27”).

L’iMac Pro del 2017 era offerto nelle varianti con Intel Xeon W a 3,2GHz e 3,0Ghz a 8-core e 10-core (configurabile anche con 14-core e 18-core); non è chiaro quale processore dovrebbe usare Apple per l’iMac ma potrebbe essere un futuro M3, M3 Pro o M3 Ultra o qualcosa del genere…

Gurman ribadisce che Apple sta lavorando su aggiornamenti hardware per gli iPad, inclusi iPad Pro con schermi OLED e iPad Air di nuova generazione.

Sempre secondo il redattore di Bloomberg, sono in preparazione la terza generazione degli AirPods Pro, una nuova Apple TV e altri prodotti per la smart home, tutto “nei primi stadi di sviluppo”.

L’iMac attualmente a listino è stato aggiornato ad aprile 2021, con il suo nuovo design sottile, chip M1, display Retina 4.5K da 24″, scocca offerta in 7 colori (verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento), e opzioni di configurazione che prevedono unità di archiviazione più grandi, 8 o 16GB di memoria unificata, due porte USB 3 e Gigabit Ethernet.

