Sconto copriwater elettronico con bidet incorporato, quasi a metà prezzo

Sono diverse le strade percorribili per rendere il water più comodo, e con lo Smartmi attualmente in promozione sicuramente raggiungete l’obiettivo risparmiando un bel po’ sul prezzo di listino.

Si tratta di un copriwater elettronico davvero speciale perché non ha appunto la sola funzione di rendere comoda la seduta e tenerla coperta quando non viene usato il bagno; attraverso una serie di accorgimenti infatti riesce a migliorare sensibilmente l’uso del water a tutti, soprattutto a persone anziane e disabili.

La comodità più grande è data dall’ugello che aziona un getto d’acqua alla semplice pressione di un pulsante, in modo da farsi il bidet con estrema facilità e senza doversi spostare su un altro sanitario. Questo come dicevamo è molto importante in special modo per le persone che hanno una qualche disabilità motoria o per gli anziani che si affaticano anche nei piccoli spostamenti, ma è sicuramente un bel vantaggio anche in quei bagni dove c’è poco spazio che si va così a risparmiare eliminando appunto quello dedicato al bidet.

L’acqua può essere regolata su diverse temperature e anche su quattro diversi livelli di pressione in modo da averla calda al punto giusto; e anche la seduta è riscaldata, il che non è da sottovalutare, specie in inverno. Il tutto è regolato da un sensore di pressione, che riconosce quando la persona si siede e attiva il sistema di riscaldamento.

Quando ci si alza lo stesso sensore accende invece la sterilizzazione UV che ripulisce tutto il sanitario con la luce ultravioletta, mentre per la notte una luce LED illumina l’interno in modo da potersi avvicinare al water anche senza accendere la luce.

È realizzato in materiale antibatterico e c’è un pulsante di emergenza che permette di disattivare istantaneamente il collegamento elettrico in caso di necessità. Infine, la chiusura è rallentata, in modo da poter chiudere il coperchio senza far rumore.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 299,99 € risparmiate il 46% pagandolo 163,67 €. I magazzini si trovano in Europa e la spedizione è gratuita.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.