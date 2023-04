Harry Potter Campioni di Quidditch, arriva lo sport magico in multiplayer

Adesso è chiaro perché in Hogwarts Legacy, forse il gioco di Harry Potter più profondo a livello di trama, dinamiche e possibilità creative, manca la possibilità di poter giocare a Quidditch: c’era l’intenzione di farne un gioco a parte.

Annunciato nelle scorse ore, si chiama Harry Potter Campioni di Quidditch, in modo da non generare sospetti su quel che c’è da aspettarsi, anche perché il teaser di gioco non ci svela molto, se non la grafica e l’ambientazione.

È prodotto dalla Warner Bros Games sotto l’etichetta Portkey Games e dagli sviluppatori di Unbroken Studios, e i fan che desiderano metterci le mani per primi possono già tentare di iscriversi al test di gioco, che è a numero chiuso e comincerà tra pochi giorni.

A parte il trailer qui sopra, per il momento se ne sa pochissimo: sarà un gioco online multigiocatore in cui «i giocatori potranno unirsi ai loro amici e affrontarsi in una competizione a squadre», e visto il nome è probabile che si svolga negli anni ’90, ovvero quando il celebre maghetto frequentava la scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Perché sì

Ne avevamo bisogno? Assolutamente sì, secondo il sottoscritto, che per anni ha giocato ore ed ore al suo diretto predecessore, Harry Potter e la Coppa del Mondo di Quidditch. Uscì per computer e console esattamente 20 anni fa, ed era già altamente coinvolgente (il trailer qui sotto): si partiva con la Coppa delle Case ad Hogwarts, che serviva da punto di partenza per allenarsi, capire come funzionava il gioco e prenderci confidenza. Si vinceva facile, ma era solo la punta dell’iceberg perché a quel punto si passava al gioco vero e proprio, la Coppa del Mondo, e lì si che le partite si facevano dure: si sceglieva una squadra (e si partiva dal basso, non si poteva mica scegliere subito l’Irlanda o la Bulgaria!) e si tentava di scalare le classifiche, sbloccando squadre via via più potenti.

Ma già all’epoca era chiaro che mancava quel qualcosa che lo rendesse unico e desse la voglia di giocarci all’infinito, ed era proprio la natura multiplayer. Chi aveva un amico appassionato della saga con cui passarci sopra interi pomeriggi era davvero fortunato, altrimenti nel Single Player il gioco alla lunga diventava un po’ noioso e ripetitivo.

Con l’Harry Potter Campioni di Quidditch in arrivo invece tutto ruoterà intorno alla possibilità di giocare online e sfidare le persone provenienti da tutto il mondo. E poi – pare – non si controllerà una squadra intera, ma ciascuno ricoprirà un ruolo, e quindi serviranno sette persone per formare una squadra (3 Cacciatori, 2 Battitori, 1 Portiere e 1 Cercatore) e tentare la scalata delle classifiche.

Il punto di partenza è ottimo e l’hype ancora più alto: bisognerà vedere cosa si sono inventati quelli di Warner Bros, anche perché dopo vent’anni il minimo che si potesse fare è stato fatto: gli ingredenti essenziali sembrano esserci tutti e con una community online come cuore pulsante del gameplay potrebbe davvero diventare il gioco che tutti i fan stavano aspettando.

Iscriversi alle selezioni

Chi vuol provare a iscriversi sperando di esser selezionato e giocarci già dal 21-22 aprile, ovvero quando inizieranno i primi test, non deve far altro che visitare il sito ufficiale a questo indirizzo.

A proposito di Harry Potter

Sono in arrivo la prima serie TV con sette stagioni, una per ogni anno di scuola, e l’almanacco ufficiale.