Black Friday, le cuffie da gioco Sony INZONE H9 al minimo, solo 199€

Pubblicità Attenzione giocatori: Amazon sconta ad un prezzo mai visto le cuffie per voi, le Sony INZONE H9, che oggi portate a casa a 199€, cento euro meno del loro prezzo di listino, grazie al Black Friday. Di queste cuffie abbiamo detto tutto quello che vorreste sapere nella nostra recensione, pubblicata ormai diverso tempo fa. Leggetela per sapere quello che pensiamo di esse. Qui ci limitiamo a dire che si tratta di cuffie perfette per chi ama giocare ed eventualmente anche per lunghe sessioni di call video o audio, grazie alla comodità e alla lunga autonomia. Si distinguono per scelte accurate nella configurazione ergonomica. L’archetto con imbottitura morbida distribuisce il peso della cuffia uniformemente sul capo. I padiglioni sono sagomati in modo da poggiare in maniera ottimale sui lati della testa, riducendo al minimo la pressione sulle orecchie. Tecnicamete si presentano con queste caratteristiche tecnologia 360 Spatial Sound per il Gaming

Stessa tecnologia ANC delle cuffie Sony 1000X con modalità Ambient Sound.

Microfono boom flessibileì

Certificatazione Discord.

connessione wireless a bassa latenza,

Fino a 32 ore di batteria

ricarica rapida

connessione simultanea Bluetooth e 2,4 GHz su USB Stiamo parlando quindi di cuffie perfette per il gioco ma che possono anche essere usate per ascoltare musica, collegate con computer o dispositivi mobili. Queste cuffie costerebbero 299€. Su Amazon sono scese anche sotto questo prezzo, ma 199€ è di il migliore di sempre.

