Sconto su iRobot Braava Jet M6, lava i pavimenti mentre voi riposate: solo 499€

Avete visto molti robot aspirapolvere che lavano anche i pavimenti, ma l’iRobot Braava Jet M6 è specializzato nel lavare le superfici e su Amazon lo trovate in sconto: solo 199 euro.

Stiamo parlando di un accessorio per la casa molto particolare. La sua funzione è sì quella di pulire ma anche e soprattutto quella di lavare. Per questo ha un sistema a getto d’acqua che scioglie sporco e macchie e le strofina per eliminarli e successivamente asciuga. In pratica fa quello che fareste voi con uno straccio e detersivo. Lo scopo viene raggiunto utilizzando una serie di accorgimenti dalla forma del robot, non rotondo ma quadrato per raggiungere anche gli angoli a un sistema “smart” che seleziona la tipologia della pulizia .

Per le dimensioni e la tipologia di funzionamento il Braava Jet M6 è utile per ampie superfici. Il getto è orientato in maniera da non bagnare mobili o oggetti che trova sul suo percorso e la modalità di movimento è studiata per aggirare gli ostacoli passando molto vicino ad essi. Il fondo ideale su cui è possibile pensare di usare il robot sono legno, piastrelle o pietra. Usa panni generici ed ha una serie di funzioni smart. Ne citiamo qualcuna: App iRobot Home, Comunica con i Roomba i7 e S9, Compatible con i Virtual Wall, Connessione Wi-Fi.

Grazie alla mappatura intelligente Imprint, il robot Braava jet m6 conosce e ricorda tutte le stanze della casa e ti consente di decidere quali pulire e quando pulirle. Con la tecnologia di collegamento Imprint i robot aspirapolvere Roomba delle serie i ed s comunicano a Braava jet m6 che è arrivato il momento di iniziare a lavare i pavimenti in modo da garantire una pulizia ancora più accurata.

Questo robot costava 699 euro oggi, anche su Amazon, lo pagate 200 euro meno: solo 400 euro.

