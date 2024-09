Il robot top eufy X10 Pro Omni in sconto ed extrasconto, costa solo 549

Pubblicità Nel mondo della pulizia domestica l’innovazione è ormai all’ordine del giorno e lo sono anche gli sconti grazie ai quali si possono fare affari interessanti come quello sul robot X10 Pro Omni che su Amazon si acquista con un doppio sconto a solo 599€ X10 Pro Omni è progettato per offrire una potenza di aspirazione di 8.000 Pa, ideale per affrontare anche lo sporco più ostinato, come quello che si annida spesso nei tappeti. Il robot in questione, grazie a questa sua alta potenza di aspirazione è perfetto anche per eliminare peli di animali domestici e polvere con una sola passata. Tra le tecnologie a bordo il sistema MopMaster 2.0, dotato di doppi panni rotanti che effettuano 180 rotazioni al minuto, applicando 1 kg di pressione sul pavimento per rimuovere efficacemente le macchie. Inoltre, X10 Pro Omni quando rileva un tappeto, solleva automaticamente i panni umidi di 12 mm per evitare di bagnarlo. Grazie al sistema AI.See, X10 Pro Omni può identificare oltre 100 tipi di oggetti differenti, dai fili elettrici ai giocattoli, garantendo una pulizia sicura e senza ostacoli. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, il robot riconosce gli oggetti e li evita con precisione, mentre l’app dedicata consente di personalizzare le sessioni di pulizia adattandole alle proprie esigenze specifiche. Stazione multifunzione Al robot aspirapolvere si affianca una stazione multifunzione rivoluzionaria. Non solo lava i panni con acqua pulita, ma li asciuga con aria riscaldata a 45° gradi per prevenire i cattivi odori. Inoltre, il contenitore della polvere da 2,5 litri si svuota automaticamente, richiedendo la sostituzione solo ogni due mesi. Allo stesso modo anche serbatoio dell’acqua pulita è davvero capiente, da 3 litri, sufficiente per pulire più volte una casa di 150 m². Ed ancora, il robot integra la tecnologia laser iPath, che crea traiettorie di pulizia ottimizzate per la casa, mentre il sistema AI.Map 2.0 consente di configurare zone da evitare e confini virtuali. In questo modo, X10 Pro Omni si adatta perfettamente al tuo spazio, pulendolo esattamente come desideri. Solitamente il prezzo di questo robot è di 799 euro euro, ma su Amazon si acquista spesso in sconto, ma mai come oggi: applicando un codice che trovate nella pagina di acquisto. potete portarlo a casa a 549 euro.

