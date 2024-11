Black Friday, borsa computer Samsonite a 38,99 €

Pubblicità Una borsa per trasportare il PC a 38,99 € di un grande marchio come Samsonite. La trovate su Amazon con Guardit 2.0 che è andata in sconto per la settimana del Black Friday. Quella di cui parliamo è un prodotto perfetto per chi lavora o chi studia e che cerca un prodotto capace di non far mai sfigurare nè di riultare eccessivo o troppo legato ai gusti oppure all’età. La borsa Samsonite è realizzata in un mix di 2 poliesteri trattati in maniera da essere idrorepellenti, ha finiture in metallo con logo Samsonite e grande capienza oltre che un sistema di organizzazione degli oggetti che andremo a mettere al suo interno. Ha una tasca frontale con cerniera, uno scomparto principale con cerniera con tasche dedicate per laptop e tablet, uno scomparto per documenti, una tracolla regolabile per fissare i dispositivi elettronici nelle custodie dedicate. La tracolla è regolabile e rimovibile, ha la classica asola per fissare la maniglia ad un carrello o un bagaglio a mano, manici superiori imbottiti e struttura in metallo con tirante a bacio per garantire la sicurezza dello scomparto del laptop. Per dimensioni (34,5 x 24,5 x 8, 5 cm, 9.,5 litri) è consigliata per computer fino a 13.3. Il prezzo cosigliato è di 64,99 €. Amazon per il Black Friday la sconta a 38,99 €.

