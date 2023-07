Prime Day, Fitbit Charge 5 la smartband che è quasi uno smartwatch a solo 119 €

Amazon per il Prim Day sconta la smartband di fascia alta Fitbit Charge 5, proposta 119 euro invece che al prezzo di listino di 179,99€.

Fitbit Charge 5, provata a Macitynet, è un tracker per fitness e benessere, il più avanzato secondo la società e dal design sottile ed elegante, che aiuta a tenere sotto controllo la forma fisica, lo stress, la salute del cuore, il sonno e il benessere generale.

Grazie alla nuova funzione “Recupero Giornaliero” di Fitbit Premium (6 mesi sono inclusi con l’acquisto della band), e che è in arrivo sui dispositivi Charge 5, Sense, Versa 3, Versa 2, Luxe e Inspire 2, ogni mattina l’utente riceverà un punteggio personalizzato basato sui propri livelli di affaticamento (attività), variabilità del battito cardiaco (HRV) e sonno recente.

Charge 5 offre anche il GPS integrato, 20 modalità di allenamento, riconoscimento automatico dell’allenamento e una stima del proprio V02 max. Infine, con Premium, si accede a oltre 200 training progettati da istruttori certificati e brand famosi tra cui Daily Burn, barre, obé e ai nuovi esercizi ad alta intensità di LES MILLS.

Charge 5, spiega fitbit, è il primo tracker ad offrire un sensore EDA che misura la risposta del corpo allo stress rilevando i piccoli cambiamenti nelle ghiandole sudoripare sulle dita. Ancora, il tracker permette di accedere al Punteggio di gestione dello stress sull’app Fitbit che, ogni giorno, aiuta a capire se si è mentalmente pronti ad affrontare nuove sfide oppure se è preferibile recuperare. Con l’abbonamento Premium è anche possibile accedere a più di 300 sessioni di meditazione e rilassamento che aiutano a gestire lo stress.

Ancora, presto l’app ECG sarà presto disponibile su Charge 5 per la rilevazione continua del battito cardiaco, in grado di inviare notifiche nel caso in cui sia troppo alto o basso rispetto ai propri intervalli personali.

Oltre alla gestione della salute del cuore, Charge 5 tramite il pannello Metriche di salute sull’app Fitbit offre una visione olistica delle statistiche principali di benessere, tra cui frequenza respiratoria, variazione della temperatura cutanea e SpO25.

Per quanto concerne il sonno, invece, Charge 5 offre il punteggio del sonno giornaliero, fasi del sonno e sveglie intelligenti. I membri Premium, inoltre, possono accedere ad analisi più approfondite e consigli personalizzati per migliorare la qualità del loro riposo.

Quanto a caratteristiche, Charge 5 è ottimizzato per le prestazioni, vanta un display a colori AMOLED, e gode della funzione schermo sempre acceso per tenere sempre sotto controllo le proprie statistiche, anche durante l’allenamento.

Charge 5 costerebbe 179,99 euro, si compra anche ad un prezzo più basso, intorno ai 120€. Ma fino ad oggi non è mai costato quanto costa oggi per il Prime Day, 119 €.

