Amazon svende friggitrice Philips, solo 59€ con coupon

Se siete golosi di fritti ma volete evitare di disperarvi quando salirete su una bilancia, ecco l’occasione: la friggitrice Philips AirFrier 3000 a un prezzo pazzesco, solo 59€ grazie ad uno sconto ed un coupon che sconta questo accessorio per la casa.

Questo accessorio per la casa fa tante cose. La prima e più importante è cucinare i fritti (e molte altre cose) con nessun o poco condimento. Ma essendo, nei fatti, un forno ventilato a regolazione della temperatura con circolazione d’aria calda a 360°, in essa potremo anche scongelare e far fermentare cibi. In pratica è un tutto in uno: friggitrice, un essiccatore per frutta, un forno a microonde e un forno elettrico.

Con le semplici e pratiche manopole analogiche è possibile regolare temperatura impostare e il tempo. Ideale per la maggior parte delle esigenze di cottura. Facile e facile da usare per preparare carne, pesce, verdure e dolci.

Il timer integrato consente di pre-impostare i tempi di cottura fino a 60 minuti. La funzione di spegnimento automatico riproduce un suono che ti informa che il tuo piatto è pronto. Il controllo della temperatura completamente regolabile ti consente di pre-impostare la temperatura migliore per il cibo che stai preparando, fino a 200 gradi. Potrai gustare patatine croccanti, spuntini, pollo saporito e molto altro ancora, il tutto preparato alla giusta temperatura per il tempo ideale.

Tutte le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie. Il cestello QuickClean di Airfryer è dotato di un rivestimento antiaderente facile da pulire. Inoltre, grazie alla frittura ad aria, nella tua casa non si diffonderanno gli odori tipici della frittura tradizionale.

La friggitrice al lancio costava 174,99€. Poi il prezzo è stato ridotto e ora Amazon la vende con un forte sconto a 93,99€. Ma la potete comprare a solo 55,99 euro, grazie ad un un coupon da 25€ da applicare nel carrello. Impossibile o quasi trovare un prodotto con queste caratteristiche a questo prezzo.

