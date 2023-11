Fallout, Amazon svela foto e dettagli della serie TV post apocalittica

Amazon ha svelato ulteriori dettagli sulla sua prossima serie TV Fallout in arrivo su Prime Video. L’azienda ha condiviso le prime immagini dello show e ha offerto a Vanity Fair dettagli e un’anteprima in vista del suo debutto ad aprile. Basata sulla serie di videogiochi, la serie vedrà Ella Purnell (Yellowjackets) nel ruolo di una novellina ingenua nel mondo post-apocalittico in superficie, da cui si è tenuta nascosta per tutta la sua vita sottoterra.

La serie si svolge nell’anno 2296, ovvero 219 anni dopo che la guerra nucleare ha devastato la Terra, costringendo i sopravvissuti più facoltosi a rifugiarsi in bunker sotterranei e lasciando gli altri abbandonati sulla superficie a se stessi, oltre che alle mutazioni da radiazione.

Lucy è la figlia di Hank il Supervisore, una figura molto simile al sindaco del rifugio, interpretato da Kyle MacLachlan, protagonista in Dune e Twin Peaks di David Lynch oltre che in diversi altri ruoli in film e serie TV di successo).

Vanity Fair afferma che Vault Boy, l’iconico logo del videogioco, appare come mascotte del rifugio sotterraneo di Lucy.

Il Ghoul, familiare ai fan della serie di videogiochi, sarà interpretato da Walton Goggins. Il creatore Nolan riferisce che il Ghoul rappresenta tutti gli aspetti del mondo di Fallout:

Ha molta esperienza alle spalle, ma ha ancora un certo aplomb e un certo fascino

L’interpretazione del personaggio nella serie trova un equilibrio tra l’utilizzo di protesi e trucco per mostrare il suo volto sfigurato, consentendo comunque a Goggins di trovare l’umanità di questo personaggio mezzo morto e mezzo immortale.

La serie è stata creata dai creatori di Westworld, Jonathan Nolan e Lisa Joy. Lo show riporterà in auge molti degli elementi visti nei giochi, tra cui il suo stile retrofuturistico, il commento sociale tagliente e i temi di moralità grigia:

“Abbiamo avuto molte conversazioni sullo stile dell’umorismo, il livello di violenza, lo stile della violenza”, ha dichiarato Howard di Bethesda, produttore esecutivo dello show:

Fallout può essere molto drammatico, oscuro e postapocalittico, ma devi inserire anche un pizzico di ironia… Credo che abbiano fatto molto bene questa cosa nella serie televisiva

Fallout debutterà il 12 aprile 2024 su Amazon Prime Video. Tutte le notizie sui servizi streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili in questa sezione di macitynet.