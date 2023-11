App Store Award, app e giochi migliori del 2023 secondo Apple

Apple ha annunciato i vincitori degli App Store Award 2023, premiando 14 app e giochi che hanno “aiutato le persone a esprimere la propria creatività, scoprire un mondo di nuove avventure e divertirsi con parenti e amici”.

Il team editoriale dell’App Store ha selezionato app e giochi di sviluppatori da tutto il mondo “che hanno saputo offrire esperienze significative e promuovere un cambiamento culturale”.

I vincitori degli App Store Award sono stati scelti fra una rosa di quasi 40 finalisti per l’eccellenza del loro lavoro sul piano dell’innovazione tecnica, dell’esperienza utente e del design.

Apple sottolinea che i vincitori di quest’anno mostrano il livello di creatività, innovazione tecnica e design che è possibile raggiungere sull’App Store e nell’ecosistema Apple.

AllTrails promuove lo spirito di comunità con guide ai sentieri molto complete ed esperienze all’aperto per ogni tipo di utente.

Prêt-à-Makeup trasforma l’iPad in un album da disegno su cui makeup artist e utenti comuni possono creare look realistici, promuovendo un’esperienza inclusiva e l’espressione di sé.

Photomator semplifica e velocizza le attività di editing avanzate grazie a strumenti che sfruttano l’apprendimento automatico.

MUBI seleziona i migliori film indipendenti e documentari internazionali con un tocco umano

SmartGym brilla su Apple Watch con una vasta libreria di esercizi e programmi di allenamento, e parametri che aiutano a monitorare i progressi fatti.

Per quanto riguarda i giochi, Honkai: Star Rail racconta una storia ricca di personaggi complessi e di appassionanti duelli tattici su iPhone, mentre Lost in Play non è solo un’avventura point-and-click ma indicata come “un vero e proprio viaggio nell’immaginazione dell’infanzia”.

Lies of P ha una grafica curatissima che coinvolge con le sue atmosfere cupe di gusto fantasy, e Hello Kitty Island Adventure su Apple Arcade è un invito ad avventurarsi in un mondo interattivo con il migliore degli obiettivi: fare amicizie.

Vincitori categoria App

App iPhone dell’anno: AllTrails, di AllTrails, Inc. ((aiuto per farsi strada tra la natura)

App iPad dell’anno: Prêt-à-Makeup, di Prêt-à-Template (per creare look di makeup artistici)

App Mac dell’anno: Photomator, di UAB Pixelmator Team (editing foto)

App Apple TV dell’anno: MUBI, di MUBI, Inc. (cinema di qualità)

App Apple Watch dell’anno: SmartGym, di Mateus Abras (allenamenti smart e mirati per ogni livello)

Vincitori categoria giochi

Gioco iPhone dell’anno: Honkai: Star Rail, di COGNOSPHERE PTE. LTD ((avventura fantasy spaziale))

Gioco iPad dell’anno: Lost in Play, di Snapbreak Games (per gli effetti visivi accattivanti e il gameplay)

Gioco Mac dell’anno: Lies of P, di NEOWIZ (alternawtiva di una storia classica)

Gioco Apple Arcade dell’anno: Hello Kitty Island Adventure, di Sunblink (avventura con creature adorabili)

Vincitori nella categoria Impatto Culturale

Oltre a riconoscere le app e i giochi migliori su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV, il team editoriale dell’App Store di Apple ha selezionato cinque vincitori per la categoria Impatto Culturale, premiando “la loro capacità di guidare un cambiamento positivo attraverso app e giochi”.

Pok Pok di Pok Pok

Progettata mettendo l’inclusione al primo posto, Pok Pok è una stanza dei giochi digitale che offre uno spazio universale in cui bambini e bambine in età prescolare possono giocare, esplorare e scoprire il mondo, indipendentemente dalla loro esperienza e dalle loro abilità.

Proloquo di AssistiveWare

Da oltre dieci anni, AssistiveWare è all’avanguardia nel settore delle app di accessibilità e con Proloquo crea strumenti di comunicazione aumentativa e alternativa (AAC) che aiutano il mondo a comunicare in nuovi modi.

Too Good To Go di Too Good To Go

Too Good to Go consente di ridurre gli sprechi di cibo mettendo in contatto l’utente con ristoranti e negozi che offrono i prodotti invenduti a prezzi convenienti.

Unpacking di Humble Bundle

Unpacking è un gioco zen che, attraverso una serie di rompicapi, trasforma una situazione di cambiamento in un’esperienza gratificante.

Finding Hannah di Fein Games GmbH

Finding Hannah è una colorata caccia al tesoro che ripercorre le tappe del passaggio all’età adulta ed esplora il potere della guarigione e della scoperta di sé attraverso storie inclusive e introspettive.

I vincitori delle varie categoria riceveranno un premio fisico con il logo dell’App Store.