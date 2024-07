Prime Day, Garmin Forerunner 55 a 129,99€, smartwatch per corsa e salute

Pubblicità

In occasione del Prime Day arriva uno sconto interessante su uno degli smartawatch più popolari di Garmin, il Forerunner 55, che cscende al minimo storico, solo 129,99€.

Parliamo di un prodotto entry level, ma già in grado di fare tutto quello che serve per chi vuole tenersi in forma e per chi pratica sport, in particolar modo per gli appassionati di jogging e running.

Lo smarwatch per correre

Tra le funzioni specifiche per la corsa c’è PacePro Lite che guida il runner nella preparazione, indicando un passo ideale da mantenere e lo modifica in tempo reale adattandosi alla tipologia del percorso che si sta seguendo, utile in sali e scendi impegnativi, come le gare di corsa in montagna.

Oltre a questo ci sono anche la stima del tempo finale, avvisi sulla cadenza e tempo di recupero, una indicazione sul tempo di riposo necessario per recuperare la giusta condizione fisica.

Lo smartwatch per tutti i giorni

Ma Garmun Forerunne 55 è utile anche per chi semplicemente vuole restare in forma, grazie alle opzioni sviluppate dalla tecnologia Firstbeat Analytics. Ideato per essere indossato 24/7, rileva lo stress giornaliero e guida chi lo indossa in esercizi di respirazione per affrontare un momento di particolare agitazione.

Tramite Body Battery è possibile visualizzare sul display dello sportwatch il livello di energia del proprio corpo, riuscendo così ad individuare il momento corretto per programmare allenamenti o tempi di riposo.

Con Garmin Forerunner 55 è anche possibile individuare quali sono stati i momenti di sforzo più intenso durante il corso della giornata.

Oltre a questo offre

Profili sport e fitness per attività sportive e fitness, tra cui virtual running, nuoto in piscina, pilates, High Intensity Interval Training (HIIT) e altro ancora

Analisi del sonno

GPS integrato

Rilevazione cardiaca al polso

analisi del livello di attività durante il giorno, con conteggio dei passi, rilevazione e calcolo delle calorie consumate, analisi della qualità del sonno e molto altro.

Indicazioni per allenamenti quotidiani personalizzati.

tabelle di allenamento gratuite, studiate da coach di livello internazionale, per prepararsi in modo adeguato a correre le distanze di 5, 10 o 21 chilometri

Un’app per allenamenti nel nuoto

Riconoscimento e rilevamento in caso di incidente durante l’attività sportiva

notifiche di chiamate in arrivo e dai social network

Autonomia di una settimana (20 ore con GPS attivato)

Questo smartwatch, perfetto per chi inizia a correre ma anche, come detto, per analizzare e tenere sotto controllo la propria attività fisica, costerebbe 200€, ma grazie al Prime Day scende al minimo storico.

Click qui per comprare a 129,99€