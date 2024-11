Amazon Echo Show 21 amplia visione e controllo di Alexa

Pubblicità

Il primo Echo Show 15 ha una valutazione media di 4,5 stelle, ciò nonostante Amazon ha migliorato tutto nel nuovo modello appena svelato, aggiungendo anche una sorpresa: Echo Show 21 pollici.

Ogni dettaglio è stato rivisto e migliorato a partire dalle richieste degli utenti per audio più potente e schermo più grande. Echo Show 21 visualizza contenuti alla risoluzione 1080p, offrendo un’area di visualizzazione quasi doppia rispetto al modello da 15 pollici.

Il costruttore dichiara bassi raddoppiati o comunque intensificati, suono vibrante e tecnologia di adattamento all’ambiente. Sempre nel comparto audio è stata introdotta la tecnologia di riduzione del rumore per chiamate e videochiamate più chiare.

Le comunicazioni beneficiano della fotocamera migliorata con campo visivo più che raddoppiato e zoom aumentato del 65% rispetto al primo Echo Show 15. Con l’aggiunta dell’inquadratura automatica i nuovi dispositivi permettono all’utente di essere sempre al centro e ben visibili.

Oltre a fungere da dispositivo per intrattenimento, streaming, comunicazione, cornice digitale per le fotografie, i nuovi Echo Show 21 e 15 sono centrali smart home complete. Oltre a essere i primi Echo di Amazon con Wi-Fi 6E, a bordo di entrambi ci sono tutte le tecnologie e i protocolli per gestire dispositivi e casa smart, inclusi Thread, Zigbee e standard Matter.

In sostanza il nuovo Echo Show 15 e 21 offrono le stesse tecnologie e funzioni, permettendo di scegliere il modello in base a ingombri e spazio disponibile.

Echo Show 21 e 15, disponibilità, prezzi e accessori

Entrambi i modelli sono già disponibili da questa pagina di Amazon: Echo Show 21 è proposto al prezzo di 439,99 euro, mentre il modello rinnovato da 15 pollici costa di listino 329,99 euro. Nella confezione è incluso un telecomando vocale Alexa e una staffa per il montaggio a parete: la base di supporto da tavolo regolabile è venduta separatamente al prezzo di 109,99 euro.

Gli utenti possono personalizzare l’aspetto del dispositivo acquistando le cornici che si agganciano ai bordi: costano 39,99€ per Echo Show 15 mentre per il modello da 21 il prezzo è di 43,99 euro.