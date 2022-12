Mondiali Qatar 2022, sugli spalti l’AR fa vedere le statistiche dei giocatori in campo

La mondiali 4k macitynet si guarda anche in realtà aumentata. Gli spettatori che hanno la fortuna di godere delle partite dagli spalti potranno vedere le statistiche dei giocatori in campo sfruttando l’AR. Ecco come.

Per poter beneficiare delle statistiche dei giocatori in tempo reale è sufficiente aprire l’app FIFA+ e puntare la camera verso il campo. Una funzione di realtà aumentata consente ai fan sugli spalti di visualizzare replay VAR e angoli di ripresa da telecamere alternative.

La FIFA afferma che solo le persone che sono presenti sugli spalti possono godere di questa esperienza FIFA+. Come si vede dal video che segue, è sufficiente puntare la fotocamera dello smartphone verso il campo per far apparire una speciale interfaccia che permette di toccare in qualsiasi giocatore in campo per vedere la sua velocità di movimento e altre informazioni.

I replay del VAR potrebbero essere utili per coloro che sono allo stadio e non riescono a capire del perché l’arbitro abbia preso una determinata decisione sul terreno di gioco. Si tratta di una funzionalità particolarmente utile in alcune occasioni.

Ad esempio, nell’occasione del gol vincente del Giappone contro la Spagna giovedì scorso, quando sembrava che la palla avesse varcato la linea di fondo campo; il VAR ha invece eliminato ogni dubbio, mostrando dalla giusta angolazione che il pallone non era completamente al di là della linea. Avere la possibilità di vedere il replay VAR direttamente sullo smartphone aiuta gli spettatori in campo a rendersi conto di determinate decisioni prese sul campo da gioco.

La sovrapposizione AR potrebbe aumentare l’esperienza dello spettatore che, dal campo, non ha possibilità di visionare replay o godere di statistiche mostrate in TV.

