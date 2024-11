Solo 428 € per LaCie Rugged Mini Thuderbolt 4 TB, l’unico disco che vi serve

Pubblicità S vi serve un disco davvero molto veloce, in particolare il più veloce possibile per il vostro Mac, quindi 2000MB/s, oggi su Amazon averne uno 4 TB a 428€ grazie alla promozione del Single Day Amazon. Quello che va in sconto è il LaCie Rugged Mini Tunderbolt 4, uno dei più apprezzati dischi esterni Thunderbolt, perfetto per ogni scopo che richiede una unità ad alte prestazioni da aggiungere ad una macchina che è priva di spazio a sufficienza o quando si vuole lavorare su file esterni come se fossero caricati all”interno del computer. Il LaCie Thunderbolt Rugged Mini fa tutto questo grazie al supporto, come detto, delle tecnologia Thundebolt 4 da 20 Gbit/s. Funziona con PC, Mac e iPad grazie alla compatibilità universale USB-C ma è perfetto per il mondo Mac e anche per gli ultimi computer appena presentati. Il risparmio che si riesce ad ottenere è notevole rispetto ad aumentare la memoria interna, ad esempio, di un Mac mini. Basti pensare che portare una di queste macchine a 4 TB costa quasi mille euro, qui il costo è di appena 428 €. Anche se è vero che in un caso il disco è interno mentre qui il disco è esterno, nel caso di un desktop la differenza pratica è davvero poca specialmente a fronte della velocità che è la stessa, per fare un paragone, di quella del disco interno di un MacBook Air. Il design è anche perfetto, per altro, per la portabilità. Tutti i dischi Rugged Mini per tecnologia (dischi allo stato solido) e costruzione (materiali ad alta resistenza e paracolpi in gomma) sono particolarmente adatti al viaggio. Per avere il prezzo di 428 € basta aggiungere il disco al carrello. Lo sconto pari al 22% sarà applicato automaticamente. Click qui per comprare

Offerte Speciali MacBook Pro 14 pollici con M3 Max 1 TB a 1038 € meno dell’M4 Su Amazon va in sconto il MacBook Pro 14" con processore M3 Max. Un mostro di potenza con 36 Gb di Ram, disco da 1 TB con risparmio di 1038 €.

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.