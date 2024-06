Logitech MX Keys Mac, tastiera top a solo 70 €

Pubblicità

Se vi serve una delle migliori tastiere sul mercato andate su Amazon dove potete comprare grazie ad un coupon la nuova Logitech MX Keys per Mac a solo 70 €,

Parliamo di una tastiera completa di tastierino numerico che nella sua precedente versione è stata recensita da Macitynet qui, È perfetta per una scrivania e per tutti coloro che vogliono avere la comodità di un dispositivo che permette di gestire facilmente fogli di calcolo e di programmare. Non è compatta come la versione mini ma non ingombra eccessivamente sul tavolo.

Il formato – spiega l’azienda – facilita l’allineamento delle spalle e consente di posizionare il mouse più vicino alla tastiera, riducendo così i movimenti di estensione della mano e favorendo la postura e l’ergonomia. Chi conosce questa serie saprà anche che una caratteristica distintiva è quella dei tasti PerfectStroke, caratterizzati da bordi arrotondati e un profilo concavo che si adatta alla forma dei polpastrelli.

MX Keys segue il mouse con il supporto di Flow da un computer all’altro e ciò significa che potrai digitare su più dispositivi in un solo flusso di lavoro. È possibile personalizzare i tasti nel software Logitech Options con specifiche funzioni o scorciatoie personalizzate.

Questa tastiera funziona a batteria ma include anche il cavo USB-C per ricaricarla o anche soltanto tenerla accesa durante la digitazione. E’ dotata di sensori di vicinanza che rilevano la posizione delle mani illuminando i tasti nel momento in cui le dita si avvicinano e la luminosità è regolata dalle condizioni di luce dell’ambiente in cui si trova o si spegne totalmente quando ci si allontana per risparmiare energia: l’autonomia dichiarata è di 10 giorni con una ricarica completa ‎‎– o fino a 5 mesi con retroilluminazione disattivata.

In questa versione ci sono tasti e funzioni specifiche per il mondo Apple. È quindi perfetta per tutti coloro che hanno dispositivi della Mela.

Per avere il prezzo di 70€ si deve approfittare di uno sconto attivo sulla pagina di Amazon e aggiungere lo sconto extra, selezionando l’apposito check box che trovate nella pagina,

In sconto ma a dieci euro in più trovate anche la Logitech MX Keys S che è la nuova versione del precedente modello. Meccanicamente è identica ma offre un paio di funzioni aggiuntive. La principale è la connessione non solo via Bluetooth ma anche con Logi Bolt, un sistema proprietario che riduce notevolmente la latenza. Oltre a questo l’illuminazione dei tasti è adattiva, cambia a seconda dell’intensità della luce ambiente. La Logitech MX Keys invece ha solo due opzioni: accesa o spenta.

Il prezzo, sempre scontato grazie ad un checkbox, è di 80 €