Anche Mozilla si prepara a offrire funzionalità AI in Firefox

Dopo i browser Arc, Chrome e Opera, l’IA arriva anche in Firefox. L’ultima versione beta di Firefox (Nightly), si arricchisce di funzionalità AI, permettendo all’utente di sperimentare varie possibilità direttamente dal browser: si può aggiungere un chatbot nella barra laterale e sfruttare quest’ultimo, ad esempio, per selezionare testi e richiedere un riassunto, oppure porre domande tenendo conto di quanto mostrato nella pagina, e ancora presentare dei quiz per vedere se siamo preparati sull’argomento del quale stiamo leggendo.

Dalle Impostazioni di Firefox è possibile attivare l’integrazione con l’AI e scegliere il chatbot preferito da un elenco di provider (ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat e Le Chat Mistral); mentre si usa il browser è possibile selezionare un elemento, fare click con il tasto destro del mouse (o equivalente combinazione con il trackpad) e selezionare “Ask chatbot” per avviare varie richieste.

Mozilla spiega di voler continuare a perfezionare questa funzione prima di distribuirla in modo più ampio in beta. Sarà anche possibile usare una LLM locale ma per ora non è una opzione alla portata di tutti.

Mozilla spiega ancora di ritenere importante offrire all’utente la possibilità di scegliere il servizio AI desiderato, permettendo di usare ciò che per l’utente funziona meglio e non rimanere legati a un singolo provider. Tutti i modelli, spiega ancora Mozilla, sono in fase di sviluppo e di miglioramento, nessuno è perfetto, alcuni sono ottimi per fare determinate cose ma non per altre. La possibilità per l’utente di selezionare il servizio desiderato, consente di individuare quello più utile, in base a quello che si sta cercando di ottenere.

Come accennato, per il momento queste funzionalità sono riservate agli utenti delle versioni beta; in futuro, saranno disponibili direttamente con i tradizionali aggiornamenti di Firefox.

