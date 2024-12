Apple TV Plus, sette nomination ai Golden Globes

Pubblicità

Apple TV+ ha ottenuto sette nomination nelle principali categorie dei Golden Globes, premi riconosciuti annualmente ai migliori film e programmi televisivi della stagione, con “Slow Horses” e “Disclaimer” che hanno ottenuto più candidature.

La serie “Slow Horses” è stata nominata come migliore serie drammatica, e “Disclaimer“, mini serie con Cate Blanchett e Kevin Kline, è stata nominata nella categoria “Best Limited Series” (migliore serie limitata).

Gary Oldman e Jack Lowden di “Slow Horses” sono stati nominati nella categoria “Best Performance” (migliore interpretazione) per il ruolo maschile in un’opera drammatica; Cate Blanchett e Kevin Kline di “Disclaimer” sono stati nominati come migliori attori per una serie limitata.

Jason Segel e Harrison Ford sono stati nominati rispettivamente nella categoria “best comedy performance” (migliore interpretazione in una commedia) e “best supporting role” (attore non protagonista) per “Shrinking“.

Jake Gyllenhaal, tra i protagonisti di “Presunto Innocente”, è stato nominato nella categoria miglior attore in una serie televisiva.

I vincitori dei Golden Globe saranno annunciati il 5 gennaio 2025. Insieme al premio Oscar (per il cinema) e al premio Emmy (per la televisione), il Golden Gllobe è uno dei massimi riconoscimenti nel settore cinematografico e televisivo. I premi sono assegnati da una giuria di circa novanta giornalisti della stampa estera iscritti all’HFPA (Hollywood Foreign Press Association).

Apple ha in precedenza ottenuto premi ai Golden Globes per “Killers of the Flower Moon” e “Black Bird”.

Ad oggi, i film, i documentari e le serie Apple Original hanno ottenuto 535 premi e 2402 nomination tra Oscars, Golden Globes, Emmy, ecc.; tra gli altri, ricordiamo la pluripremiata comedy Ted Lasso e CODA, vincitore dell’Oscar come miglior film.

