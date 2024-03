Su eBay risparmio da 200 € sul MacBook Air M3 grazie ad un codice

Se gli sconti eBay sui MacBook Air M1 ed M2 vi sembrano poco interessanti, nonostante si parta da [XX] ecco qui una nuova occasione: i MacBook Air M3 da 13″ che si comprano già in sconto di 200€ grazie ad un codice: solo 1149.

Quello di cui parliamo è, come noto, il Mac presentato ad inizio marzo e che noi abbiamo recensito poco dopo. Si tratta di un MacBook Air di fatto identico a al MacBook Air M2 da cui si distingue per il processore M3.

Come abbiamo detto nel corso della presentazione, i MacBook Air M3 differiscono dagli M2 non solo per il processore appunto di nuova generazione (qui i primi benchmark) ma anche per il WiFi 6E, il tutto con una differenza di 100 €. Nuova poi la possibilità di configurare la RAM fino a 24 GB e la capacità fino a 2 TB. Segnalati anche dischi più veloci.

In sintesi Apple descrive così il nuovo modello

Fino al 60% più veloci rispetto agli M1

rispetto agli M1 13 volte più rapidi dell’ultimo modello con processore Intel

dell’ultimo modello con processore Intel 18 ore di autonomia

di autonomia supporto a 2 monitor esterni

WiFi 6E due volte più veloce rispetto agli Air M2

due volte più veloce rispetto agli Air M2 per la prima volta anche con 24 GB di memoria RAM unificata

unificata ora anche con 1 TB o 2 TB di SSD

Neural Engine a 16 core per il machine learning dell’AI direttamente sulla macchina

per il machine learning dell’AI direttamente sulla macchina 4 colori disponibili

Se volete approfondire il confronto trovate tutto quello che c’è da sapere in questo nostro esaustivo articolo.

Nel momento in cui scriviamo Apple vende la versione base, con 256 GB a 1349 €. eBay la propone in sconto del 15%. In pratica la comprate con un risparmio di 200€. Per avere questo prezzo dovete sfruttare la promozione offerta dall’affidabilissimo (99,5% di giudizi positivi su quasi 90mila recensioni) e aggiungere il codice MARZO24 nel carrello

Versioni e colori in sconto sono diversi. Li trovate tutti qui